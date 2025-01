Cet été, nous allons respirer en entier, nous retrouver dans les rues de Brest, écouter, voir, sentir. Le faire ensemble. Partager un rituel. Du 28 juin au 6 septembre 2024, tous les vendredis, de 18 h à 21 h, le festival Fenêtres Ouvertes animera les soirées brestoises dans divers quartiers de la ville.

Un festival itinérant pour ouvrir les fenêtres et les cœurs

Fenêtres Ouvertes, c'est un festival d'art vivant itinérant organisé prioritairement dans les quartiers populaires de Brest.

La formule "spectacle, concert, gueuleton" a pour ambition de rassembler les gens dans des espaces communs extérieurs et de provoquer l’ouverture des fenêtres des logements. L'évènement mélange les propositions artistiques et les animations pour fédérer et créer les conditions de rencontres et de partage. Chaque vendredi, les brestois sont invités à participer à un rituel contemporain.

Par l'itinérance du festival, les organisateurs espèrent provoquer le déplacement des publics et l'ouverture de certaines frontières invisibles.

Une démarche et une organisation collaboratives

Depuis ces débuts en 2020, le festival est orchestré par la compagnie de théâtre brestoise du Grain et coconstruit avec plusieurs structures de la ville œuvrant dans le champ artistique social et socioculturel : les centres sociaux de Bellevue, Keredern, Kerangoff, Pontanézen, Pen Ar Creac'h, la MPT du Valy-Hir et la MQ de Lambézellec...

La compagnie du Grain se consacre à des écritures scéniques du réel, fruits de rencontres avec des personnes et des collectifs d'horizons divers. Le théâtre du Grain, c'est un théâtre qui s'affirme ouvert et expérimental. Un théâtre qui décloisonne et qui rassemble.

Site de la compagnie du Grain : https://www.theatredugrain.com/

Les partenaires du festival ont à cœur de croiser et de mutualiser leurs visions, leurs compétences et champs d'intervention en vue de donner jour à des propositions et à des pratiques inventives, transversales et décloisonnées.

Le festival est aussi construit et organisé avec les habitants. Une journée de préparation du festival a eu lieu le 24 juin 2024 au Maquis avec Vrac29 et les partenaires des huit quartiers (MPTValy-Hir, Centre social et culturel de Keredern - Les Amarres , Centre Social Brest Horizons, Centre Social De Kerangoff Brest, Centre social et culturel de Bellevue, Centre Social de Pen Ar Creach, Maison de quartier de Lambézellec)

Dans l'optique de donner une visibilité et de valoriser les initiatives et pratiques des habitants, une scène ouverte est proposée chaque vendredi. Cet espace d'expression peut intégrer différentes formes: prise de parole, danse, chant, restitution d'ateliers…

Pour s'inscrire aux scènes ouvertes : contactez la structure sociale de votre quartier ou la compagnie du Grain : fenetresouvertes@theatredugrain.com (06.81.19.67.76)

Une programmation éclectique, ouverte à tous

Fable acrobatique, clown, théâtre gestuel, marionnettes, fanfare, musiques et chants du monde, création sonore, danse, karaoké live, mais aussi scènes ouvertes : la programmation éclectique de cette 5ᵉ édition du festival est une invitation à la rencontre.

-> Le programme détaillé du festival : https://www.theatredugrain.com/FENETRES-OUVERTES-5-2024.html

Le festival est gratuit, ouvert à tous et sans réservation. Au plaisir de vous y retrouver !