Étoile Cycliste de Landerneau : pour un vélo en toute sécurité

L'Étoile Cycliste de Landerneau s'impose non seulement comme un club de vélo historique de notre territoire, mais aussi comme un fervent défenseur de la sécurité routière. Au cœur de cette initiative, Erwan Yannic, président du club, partage sa vision et ses actions concrètes en faveur d'une pratique cycliste responsable et sécurisée.

Le cyclisme, sport passionnant et mode de déplacement écologique, connaît une popularité croissante. Pourtant, cette pratique n'est pas sans risque, surtout sur nos routes en grande partie situées en milieu rural. L'EC Landerneau se distingue par sa démarche proactive visant à sensibiliser ses membres, en particulier les jeunes, à l'importance cruciale de la sécurité routière. Les entraînements intègrent des volets éducatifs, inculquant dès le départ des pratiques responsables aux cyclistes en herbe.

Les statistiques alarmantes dévoilant une mortalité plus importante en milieu rural ont conduit le club à penser sa stratégie. L'éducation à la sécurité routière devient un axe majeur, rappelant que pratiquer le vélo implique une responsabilité partagée et un respect mutuel entre tous les usagers de la route.

Au-delà de la compétition et du cyclotourisme, l'EC Landerneau se positionne comme un acteur engagé dans la promotion d'une pratique cycliste responsable et sécurisée. La passion du vélo se conjugue ainsi avec la vigilance et la sensibilisation pour garantir à tous une expérience cycliste sûre et enrichissante.

Info Agenda

Le samedi 2 décembre 2023, le stade municipal de Pencran, dans le Finistère, accueillera un événement de cyclo-cross organisé par l'Étoile Cycliste Landernéenne (ECL) et l'Union Sportive Pencranaise (USP). En hommage à Bébert Mellouët, figure du cyclo-cross disparue en juillet 2023, cette manifestation rassemblera des coureurs de diverses catégories, des écoles de cyclisme aux seniors hommes, dès 13 heures jusqu'à 15h30.