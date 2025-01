Du musée au micro #1 : les élèves du DITEP Jean-Louis Etienne découvrent la maison Cornec à Saint-Rivoal

Les élèves du DITEP Jean-Louis Etienne à Brest partent à la rencontre de l’écomusée des Monts d’Arrée. Tout au long de l’année, l’équipe de jeunes du DITEP nous proposer leur regard sur le musée du centre-Finistère.

Après une première séance de découverte en octobre, l’équipe du DITEP est venu avec micro et enregistreur en poche, découvrir les activités et les thématiques mises en avant par le musée. Cette première rencontre était aussi un moment d’échange et de découverte pour les jeunes. Antoine Leblond, médiateur à l’écomusée des Monts d’Arrée a fait découvrir aux jeunes les maisons et le quotidien de ses habitants à différentes périodes. En filigrane de cette visite, Antoine a évoqué le quotidien des habitants de la maison Cornec mais pas que… Antoine nous a proposé de réaliser du beurre maison (du vrai beurre en mode D.I.Y !), une histoire qui commence dans les maisons et se termine à la baratte. C’est l’objet du premier reportage de l’émission. Antoine a ensuite répondu aux questions sur l’écomusée et son travail.

Cette balade a aussi donné envie aux élèves de découvrir le bourg de Saint-Rivoal et ses habitants. Alain Jacob a participé à la création du magasin de producteur installé juste à côté du musée. Un échange qui permettait aux élèves de questionner Alain sur le magasin, le métier d’agriculteur et la vie quotidienne en centre-Bretagne.

Ils ont participé à l'émission :

Wyatt à l'animation du direct, à la prise de son et à l'interview

Mathias et Dylan, à la prise de son et à l'interview

Kevin, à l'interview