L'association Hip Hop New School revient avec la 17ème édition du Culture Hip-Hop Festival à Quimper et en Cornouaille, du 24 octobre au 10 novembre 2023.

Hip Hop New School est une association qui cherche à promouvoir le hip-hop dans son ensemble, en faisant découvrir l'univers du battle de danse, du rap, des graffitis, du parkour et du deejaying, etc.

Ali Ahmed, professeur de danse et coordinateur artistique, culturel et pédagogique de l'association insiste sur l'importance des valeurs du hip-hop, celles-ci prônent le partage, le respect, la paix et l'unité.

Le Culture Hip Hop Festival, installé depuis plus de 15 ans dans le paysage finistérien est un événement unique qui réunit grâce aux nombreux partenaires locaux ( L'Athéna à Ergué-Gabéric ; CAC Concarneau ; la baleine déshydratée à Quimper, etc) des professionnels et amateurs du hip-hop de tout âge et de tous horizons pour un moment de fête et de partage.

Le festival à lieu du 24 octobre au 10 novembre 2023 à Quimper et ses alentours et permet au public de découvrir de nombreux spectacles, projections, concerts et stages à tous moments de la semaine.

Ce qui est sûr c'est que le Culture Hip Hop festival vous fera prendre un grand bol d'air frais, de danse et de musique, alors n'hésitez pas à réserver vos places en ligne !