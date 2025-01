Une vieille bien, "Pourquoi pas vieilles" au festival Féminitudes

Photo Yann Marie lors de l'écoute collective du podcast "Pourquoi pas vieilles"

Une vieille bien, (à la recherche des Belles vieilles)

« Pourquoi pas vieilles" au festival Féminitudes

Ce nouvel épisode fait suite à la participation de "Pourquoi pas vieilles" au festival Féminitudes organisé par le collectif Féminité-s.

On va commencer par une présentation du festival avec Gabrielle Prietz, membre du collectif à l’initiative de cette rencontre.

Et puis, à partir de questions décalées, de voix nuancées, flutées, chantantes, franches, hésitantes, vibrantes, on va parler de belles vieilles, de vieux beaux. On va se demander ce qu'est un mec bien, une fille bien et puis on va revenir sur nos histoires de vieilles. Qu’est ce qu’on dit des vieilles derrière leur dos? Qu’est-ce qu’on n’aime pas chez les vieilles? Qu’est ce qu’on aime chez soi?

Au fil des paroles collectées ici et là, il va être surtout question de féminité, de masculinité, du sentiment d’être, du sentiment de soi.

A quoi ça sert de raconter, de se raconter, d’aller chercher l’intime ?

Un intime universellement partageable et donc politique.