A la Source du moulin vert

La source est une ressourcerie pas tout à fait comme les autres...

Quand Manuelle a ouvert sa boutique dans le quartier du Moulin vert à Quimper, elle a d’abord voulu en faire un lieu de vie, un point de rencontre pour les habitant(e)s du quartier, un point de rassemblement pour les bénévoles, quels que soient leur âge ou leur origine sociale. C’est ainsi que dans ce lieu aussi étroit que chaleureux on peut venir acheter quelque chose pour quelques centimes ou quelques euros, mais aussi juste passer un moment pour discuter, avec ses envies et ses humeurs du jour. On trouve de tout à la Source, paradoxalement ce dont on ne voulait plus et qui partait à la déchetterie et que pourtant on est bien content de retrouver, bien présenté sur une étagère.

La Source est un point de rencontre pour le quartier, un lieu pour les objets et leurs propriétaires, passés, présents, futurs.