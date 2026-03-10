Du 1ᵉʳ au 31 mai 2026, c'est la troisième édition du festival SOÑJ dans le pays de Landerneau-Daoulas. L'art sous toutes ses formes, y compris vivante, s'y épanouira en performances et expositions accessibles gratuitement.

Le site internet du festival SOÑJ organisé par l'Atelier culturel de Landerneau

Le festival SOÑJ durera tout le mois de mai 2026 et se déroulera dans les bourgs de Daoulas, La Forest-Landerneau, Landerneau, Logonna-Daoulas et Plouédern. On pourra suivre huit expositions, six spectacles et deux performances. Un croisement d'arts visuels et vivants est proposé avec, sept artistes ou collectifs pour les arts visuels :

Antoine Dorotte

Andreas Kressig

Lucie Malbéqui

Tony Regazzoni

Emma Seferian

Elsa Tomkowiak

École européenne supérieure d'art de Brest

Six compagnies proposeront leurs spectacles de rue dans les différentes communes :

Parblex par l'Atelier Lefeuvre et André, vendredi 8 & samedi 9 mai 2026 à à Plouédern et Logonna-Daoulas

par l'Atelier Lefeuvre et André, vendredi 8 & samedi 9 mai 2026 à à Plouédern et Logonna-Daoulas Muraïe par Dédale de Clown mercredi 13 mai 2026 à Plouédern

par Dédale de Clown mercredi 13 mai 2026 à Plouédern La Balançoire Géante de L a Volte-Cirque, samedi 16 mai 2026 à La Forest-Landerneau

de a Volte-Cirque, samedi 16 mai 2026 à La Forest-Landerneau Heavy Motors de la Société Protectrice des Petites Idées, samedi 16 mai 2026 à La Forest-Landerneau

de la Société Protectrice des Petites Idées, samedi 16 mai 2026 à La Forest-Landerneau 78 Tours de la Compagnie La Meute, vendredi 22 mai 2026 à Daoulas

de la Compagnie La Meute, vendredi 22 mai 2026 à Daoulas Luminarium par Architects of Air : une aventure immersive sur six jours sera également proposée par la compagnie de spectacle internationale Architects of Air, qui viendra installer une structure gonflable dans le centre-ville de Landerneau, du mercredi 20 au Lundi 25 mai 2026 à Landerneau

Et le festival SOÑJ est un événement gratuit.