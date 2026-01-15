Le festival Longueur d'Ondes vivra sa 22ᵉ édition du 28 janvier au 1er février 2026 au Quartz, mais également dans d'autres lieux de Brest.

Aline Le Pennec, chargée de communication et programmatrice du festival de la radio et de l'écoute Longueur d'Ondes, nous plonge d'ores et déjà dans l'atmosphère du festival en nous décrivant les rencontres, débats, expériences sonores et les thèmes de société qui seront traités.

Le festival peut contenter aussi bien les amateurs et amatrices de radio et de podcast que les curieuses et curieux d'actualité internationale ou les adeptes de création pour les oreilles : soirées concerts, tables rondes, radio sur scène et enregistrements d'émission en public...

Funérailles, Intelligence artificielle et autres sujets variés

Parmi les thèmes qui surgissent cette année : les funérailles et rites mortuaires, notamment liés à la musique et aux droits de la diffuser. Un sujet récurrent, mais qui devient de plus en plus préoccupant pour les artistes et créateurs de contenu, le sujet de l'IA qui envahit aussi le champ de la radio (clonage de voix, création de contenu, etc.)

S'immerger dans un son de très haute qualité

La grande nouveauté de cette année, la station d'écoute nomade, fera son entrée. Il s'agit d'un dispositif sonore permettant une écoute très agréable, qualitative et immersive et diffusant des œuvres sonores produites pour le contexte du festival.

Longueur d'ondes renouvelle également l'accueil du salon d'écoute à RFI Labo, qui permet une écoute de son immersif. Des sièges sont disposés à l'intérieur de la salle, cernés d'un cercle d'enceintes. Les œuvres sont enregistrées pour une écoute immersive et un son spatialisé qui donnent l'impression d'être dans l'environnement directement. Un bon moment à passer ensemble et à tester.

Le Quartz reste le quartier général du festival de la radio et de l'écoute, mais d'autres lieux de Brest seront investis de son : le cabaret Vauban, le plateau des Capucins, la librairie Dialogues, le Musée national de la Marine et la Carène.