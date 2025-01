Les semaines bleues dans le tiers lieu de l'Hopital de Crozon

Ty Buez, le nouvel espace de vie de l'hôpital de Crozon

Le tiers lieu Ty Buez a été pensée comme un espace de vie : un lieu pour réinventer les liens sociaux, un lieu basé sur la mixité et l'échange.

Cette pièce située au rez-de-chaussée de l'hôpital de Crozon existait déjà mais était sous exploitée. Aujourd'hui, le tiers lieu a été réaménagé. Du mobilier neuf a été installé dans une première pièce chaleureuse et confortable. Avec ses tables et ses chaises, la seconde salle, accessible aussi depuis l'extérieur, peut accueillir des groupes de travail, du soutien scolaire, des séminaires,... Le troisième espace peut être un espace de consultation ou un atelier pour des résidences d'artiste.

De nombreux partenaires du territoire comme l'ULAMIR, la Soupape ou encore le Secours Populaire s'investissent au sein de ce tiers lieu pour y proposer divers évènements : des cafés de soutien pour les aidant·e·s et les aidé·e·s, des permanences, des moments de jeux, de la prévention aux chutes,... Il est aussi possible en tant que particulier de proposer un évènement, un projet tant que ce dernier a une dimension socialet.

A Crozon, la semaine bleue dure un mois

La semaine bleue est une semaine nationale pour les âgées et les personnes de plus de 60 ans. Cette année, 32 associations se sont portées volontaires pour organiser, au lieu d'une semaine, un mois bleu ! Certains évènements des semaines bleues vont avoir lieu à Ty Buez :

- jeudi 5 octobre à 15h : théâtre "aidants aidés"

- dimanche 8 octobre à 14h30 : film documentaire Ma Vie Mon Nu Mental

- mardi 1à octobre à 15h : film documentaire Ramesh Lama

- samedi 14 octobre à 15h : défilé de mode "au fil des saisons"

- lundi 16 octobre à 14h30 : atelier de création végétale

- jeudi 19 octobre à 15h : ciné débat avec l'AILES "A nous deux !"

- jeudi 19 octobre à 15h : tournée de l'autonomie avec Soliha

- jeudi 26 octobre à 14h : les rendez-vous du jeu

- vendredi 27 octobre à 15h et 16h : Yoga du rire avec Anne Raffray