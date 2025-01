Un an avec une herboriste : l'automne

Chaque saison, retrouvez le quotidien des paysannes herboristes du Finistère. Céline Fichou, exploitante de la Fée des Champs à Saint Eloy, partage avec nous son quotidien au fil de la saison. Elle invite Dorothée Guitton, exploitante de l'Harpente à Poullan-sur-Mer, pour nous parler du séchage des plantes, des plantes utiles en cette saison et vous donne même des recettes !

Chapitre 1 : l'automne

L'automne est le moment où les clayettes du séchoir commencent à êtres vide, on profite des bonnes odeurs qui se mélangent, d'observer et de sentir sous nos doigts les feuilles cassantes. C'est aussi la période où on met de l'ordre dans les champs, on paille les plantes encore fragiles, on protège avec des bâches les zones réservées pour la plantation du printemps.

C'est aussi le moment où l'on récolte encore certaines graines, comme le bleuet ou encore l'Escholtzia, on divise aussi les touffes de la mélisse, de l'origan (NDLR : super sur la pizza !!!). Pour le marcottage, Céline nous précise qu'il est important d'attendre de voir un développement de racine avant de faire le prélèvement.

À l'extérieur, les animaux tels que les chenilles, teigne et limace demande une vigilance accrue des paysannes.

Parmi la multitude de plantes utiles pour la santé, Céline et Dorothée attirent notre attention sur le Sureau Noir, un arbuste pouvant atteindre 10 m que l'on trouve facilement dans les haies, les bois et au bord des ruisseaux. Les herboristes utilisent les baies riches en vitamines, 65 mg de B2, 18 mg de vitamine C et 17 mg d'acide folique (vitamine B9) pour 100 g de baies, très utile pour un bon transit (surtout pour faciliter la raclette ! NDLR) et aide à lutter contre le rhumatisme et les états grippaux.

Voici une petite recette proposée par Dorothée et Céline :

Rob de baie de sureau

Le rob est souverain contre les refroidissements grâce à ses effets sudorifiques pendant les changements de saisons, en particulier en automne. C'est donc l'allier idéal pour se débarrasser de presque n'importe quelle toux. Le rob est une préparation médicinale concentrée à base de fruits bien mûrs et charnus pour libérer le précieux suc.

Préparer les baies en enlevant la petite queue et en les nettoyant

À travers une petite toile, extraire le suc et laisser reposer 3 jours

Filtrer et réduire au 2/3

laisser refroidir et ajouter le tiers du poids en sucre

Céline préconise une prise de 4 à 8 g par prise, au-delà, il est purgatif.