Xavier Bouyer, directeur général des Domaines et musées départementaux nous présente les nouveautés ainsi que la programmation de la saison culturelle 2026, depuis l'Été au château de Kerjean à Noël à Trévarez, en passant par les nombreuses expositions, il y en a "de nouvelles histoires à raconter en Finistère" !

La grande nouveauté pour l'Établissement public de coopération culturelle du Finistère c'est — outre son nouveau nom Domaines et musées du Finistère — qu'il compte désormais onze sites : les domaines départementaux de Trévarez, du château de Kerjean, de l'abbaye de Daoulas, de Kernault et de l'Abbaye du Relec auxquels s'ajoutent désormais les musées départementaux breton, de l'ancienne abbaye de Landévennec, de l'école rurale, des phares et balises, l'écomusée des monts d'Arrée et le manoir de Squividan.

La programmation des événements, spectacles et rendez-vous de 2026 est donc bien étoffée avec, les "classiques" Été à Kerjean, Noël à Trévarez ou encore l'exposition de l'abbaye de Daoulas intitulée cette année "Ma sorcière mal nommée" et Les Estivales du Finistère, concerts et spectacles dans les jardins, juillet-août, pour une

fête de la musique prolongée sur deux mois.

Parmi les nouveautés, une exposition Et que ça saute ! Histoire(s) de la crêpe bretonne au Musée départemental breton de Quimper, ou Des tours à l'Abbaye ?! au Musée départemental de l'ancienne Abbaye de Landévennec, un festival de la BD historique à Kerjean ou encore une Grande kermesse au Musée départemental de l’école rurale de Trégarvan.

Et bien d'autres propositions sont à découvrir dans les différents sites, dès le printemps et jusqu'à la fin 2026 : 100 événements qui raviront les 400 000 visiteurs attendus dans les différents joyaux du patrimoine architectural, historique et jardinier du Finistère

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation 2026 sur le site Domaines et Musées Départementaux .