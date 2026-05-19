S'initier au wing foil en rade de Brest avec Johan Prat

Le wing foil est un sport nautique en plein essor. Cet "avion dans l'eau" qui fait décoller la planche, avec une petite voile triangulaire gonflable est finalement plus facile d'accès que la planche à voile, d'où sa popularité grandissante. Dans la rade de Brest, on peut découvrir ou se perfectionner à cet art de survoler la mer avec Johan Prat, de Foil fun ocean drone.

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On en voit de plus en plus sur nos eaux maritimes ces drôles de planches à voile qui semblent voler au-dessus de la surface de l'océan. Et de fait, le foil (un avion sous-marin doté d'un mat sur lequel repose la planche) permet cette glisse si particulière. La vitesse, c'est la voile triangulaire qui permet de la produire, avec l'aide du vent bien sûr. Le reste est une question d'équilibre. Il faut trouver sa stabilité, mais quand c'est le cas, on avance à vive allure. On peut même surfer sur le clapot de la rade de Brest et parcourir une longue distance sans grand vent.

C'est cette approche que Johan Prat préfère quand il pratique à titre personnel. Cependant, en tant que moniteur de wing foil en rade de Brest sud, au départ du port de plaisance de Térénez, il s'adapte à toutes sortes d'élèves. Il propose des initiations, du perfectionnement. Si le vent est aux abonnés absents, il peut tracter la planche au moteur ou proposer le e-foil (planche à foil électrique, qu'on actionne avec une petite manette).