Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

La flotte miraculeuse

Dernier message en date du commandement de la vigilance orbitale du 25 mars 2347

Les vaisseaux Longin, Cesarion, Kobayashi et Charlotte sont de retour en orbite lunaire dans le cadre des règles de quarantaine

Le nombre de rescapés n’est pas encore déterminé

Toute fois l’équipage du Longin signale le décès de leur officier principal le commandant Deboor

Les circonstances du décès ne sont pas encore connues

Une équipe d’enquête est en route pour le Longin

Depuis la révolution du moteur à plasma , l’exploration spatiale a subi un énorme bouleversement

Positif, le bouleversement

Les voyages spatiaux se font à une vitesse encore jamais imaginée

Aller sur Mars demande moins de 2 semaines

Jupiter 1 mois, 3 pour Neptune

Non seulement on peut aller vite mais pour pas cher en plus

Au point que mêmes les opérateurs privés se jettent sur le créneau des voyages abordables même au commun des mortels

Les croisières vont se multiplier dans le système solaire et des colonies viables vont s’implanter sur plusieurs planètes et satellites

Mais au bout de quelques décennies, ça ne va pas suffire et des projets de voyage en dehors du système vont fleurir

Quasiment aucun ne sera d’ordre récréatif

Qui voudrait aller au-delà de Pluton pour y croiser au milieu de… rien

Aucun intérêt pour des touristes

Par contre les programmes d’exploration vont pouvoir profiter du plein potentiel de la propulsion à plasma

Les planètes les plus proches sont encore très éloignées mais avec la capacité d’accélération de ce nouveau moteur, les vitesses vont permettre d’envisager des expéditions de quelques années au lieu de plusieurs décennies comme estimées auparavant

Proxima du centaure devrait être atteignable en moins de 10 ans

Certes cette durée reste énorme , mais les progrès dans d’autres domaines comme l’hibernation permettent de sérieusement programmer une mission viable sur une échelle humaine

Ce qui sera le cas en 2198

Ce sont des conditions bien particulières pour entreprendre ce genre de périple

Les membres d’équipage sont en général célibataires et sans trop d’attaches sur Terre

Car , paradoxe du voyage à haute vitesse dans l’espace, le temps ne va pas se dérouler à la même vitesse dans le vaisseau et sur Terre

Pour faire simple, quand vous serez de retour , toutes les personnes que vous connaissiez ou presque ne seront plus là

On va voir apparaitre une génération de scientifiques orphelins quasiment programmés pour faire partie des ces voyage au long cours

État d’esprit particulier mais o combien pratique pour les planificateurs de mission en dehors du système solaire

Une autre approche de ce genre de voyage va apparaitre quasiment dans le même temps

Si c’est compliqué de laisser sa famille derrière soi quand on part

Et bien, il n’y a qu’à l’emmener avec soi !

C’est simple pourtant

Mais 2 questions parmi tant d’autres vont se poser rapidement

Jusqu’à quel niveau sa famille s’étend

Une personne n’est pas forcément enfant unique, elle peut être mariée avoir des enfants

Ses parents peuvent être encore en vie

Et qui part avec vous ? le conjoint, les enfants, la famille du conjoint, les parents du conjoint ?

C’est sans fin

On peut y ajouter les amis

Un chercheur en psychologie avait, après moult calculs, annoncé que pour que l’équilibre soit parfait dans le ratio équipage /relations, il fallait 24 personnes pas membre d’équipage

Les premiers vaisseaux à l’étude prévoyaient un équipage de 500 personnels entre les membres chargés du vaisseau et les explorateurs

Certes certains postes pouvaient être mutualisés mais à petite échelle

Ce qui donnait un nombre, astronomique, sans mauvais jeu de mot, de 12 000 personnes a caser à bord d’un vaisseau

Faire vivre 12000 personnes dans un vaisseau pendant une mission de 10 ans , temps interne de celui-ci, sans avoir droit à la moindre erreur, c’est d’un point de vue statistique impossible

L’idée fut vite abandonnée

Mais pas par tout le monde

Il y a une catégorie de la population qui va voir ça comme une opportunité

A ceci prés que pour ces personnes , le voyage sera à sens unique

Aucune intention de revenir sur Terre

A cette époque, il existe plusieurs congrégations religieuses

Elles vivent en marge de la société, en opposition totale à cette dernière qui aurait tous les vices inimaginables

Pour ces communautés, ce genre de voyage est une bénédiction

Elles vivent en vase clos, le nombre de personnes en relation et déjà défini

Elles ne trouvent pas leurs place sur Terre , elles vont donc chercher un nouvel Éden pour y façonner un monde selon leurs souhaits

Les terriens hérétiques ne les écoutent pas

Pas grave , peut être que les autres mondes seront plus ouverts à leur prosélytisme

Seul écueil, le niveau technique des habitants de ces communautés n’est pas très élevé , loin du niveau requis pour piloter un vaisseau et le faire fonctionner correctement

Simple détail, ils ont tout le temps

La génération suivante va être poussée a faire des études de plus en plus hautes

Et 2 générations plus tard , ces congrégations vont compter parmi elles , les meilleurs talents dans le domaine du voyage spatial

La communauté du salut évangélique des cieux sera la première a quitter la Terre dans son entièreté à destination du Saint Christophe, logique, en orbite terrienne

Ce vaisseau monde, comme on l’appelle est un immense cylindre de 2 kilomètres de long et 200 mètres de diamètre

Il tourne sur son axe pour générer une gravité artificielle quasiment égale à celle de la Terre

Des habitations ont été implantées sur les parois courbes du vaisseau

Ce qui fait que lorsque vous êtes à la porte d’un de ces logements et que vous levez a tète, vous voyez le sol monter vers où doit se situer le ciel sans s‘arrêter

Le ciel n’est plus au-dessus de vous mais au bout du vaisseau, là où se trouve le « soleil »

Il faudra un peu de temps aux 14563 passagers pour s’acclimater

Leur départ, le premier du genre va faire causer, les gens vont être à la fois impressionnés par cette aventure et soulagés de voir partir ces grenouilles de bénitier

Cette expédition va faire les gros titres de la presse tant que le vaisseau sera observable par des instruments basés sur Terre

Déjà une fois passée l’orbite lunaire , l’intérêt va diminuer très vite

Pourquoi suivre les aventures de pèlerins qui ne reviendront jamais ici

Quelques voix vont tout de même s’élever quant au sujet des enfants embarqués dans cette aventure

Ils n’ont pas vraiment eu le choix que de suivre leurs parents

Une législation laxiste du Colorado, état où était basée la congrégation laissait les coudées franches aux parents

L’endoctrinement des enfants fera le reste

Ces derniers clamant haut et fort qu’ils étaient ravis d’être les élus à qui reviendra la lourde mais belle tache de coloniser une nouvelle planète

Qu’ils arriveraient dans un nouveau jardin d’Éden et que eux, ne feraient pas les erreurs qui ont poussé Adam et Eve hors du paradis

L’affaire étant entendue, tout le monde monte dans le vaisseau et hop direction Alpha Laurenti 5

Nom officiel de cette planète mais déjà baptisée Nouvel Éden par les dirigeants de la communauté religieuse

C’est parti pour 10 ans de voyage pour eux, beaucoup plus du point de vue des terriens

Paradoxe de la relativité oblige

1 semaine après le départ , la curiosité pour ce périple faiblit vite

Au bout d’un mois, plus rien

1 an , tout le monde les a oublié

Ils ont été remplacés dans l’actualité par d’autres expéditions du même tonneau

Mas une fois passée l’excitation du premier départ , cela devient une information banale parmi tant d’autres

Au bout du 5 eme , c’est un non-sujet

Au grand désespoir des membres de ces expéditions , qui aimeraient avoir une tribune pour démontrer au païens , combien leur démarche est salutaire et que les rejoindre dans cette aventure leur garantirait une place de choix dans ce nouveau monde

Loupé

Officiellement 9 expéditions religieuses sans retour seront lancées

Par manque de moyen, certes car un vaisseau monde coute une fortune

Mais aussi par manque de retour médiatique

Les dirigeants de ces congrégations ayant parfois un besoin de reconnaissance au-delà de leur communauté

Pendant ce temps à bord du Saint Christophe

Tout se déroule parfaitement

Les passagers non essentiels sont en hibernation de longue durée

Les membres d’équipage font des cycles sommeil travail d’une année pour assurer les rotations aux postes critiques et ainsi faire travailler tout le monde de façon équitable

Et au bout de 10 ans , voila le vaisseau en orbite d’Alpha Laurenti

Et c’est à partir de ce moment que ça va commencer a sentir le roussi

J’ai oublié de vous présenter Casper Tommins , leader spirituel de la congrégation et auto-proclamé commandant du Saint Christophe

De commandant , il n’aura que le titre vu qu’il passera la quasi-intégralité du voyage en hibernation

Casper est le dernier rejeton d’une lignée qui aura fondée et dirigé la communauté du salut évangélique des cieux

Cette dernière a été fondée 140 ans plus tôt par un aïeul fervent catholique qui lassé des turpitudes supposées du monde ira se terrer au fin fond du Colorado avec des amis dans un sanctuaire de la foi

Jusque-là , cette communauté bien que prospère mais extrêmement discrète menait son petit bonhomme de chemin n’attirait pas l’attention du public ou des autorités

Pas ouverte sur le monde, mais pas sectaire

Une communauté parmi de nombreuses autres

Jusqu’à ce que le grand père de Casper, Archibald , féru de science ne voit dans la révolution du moteur à plasma , le signal pour le grand projet de sa vie

Fonder un nouvel Éden

Archibald n’aura pas beaucoup de mal à « vendre » son idée

Il était terriblement charismatique et son audience était conquise d’avance

Et c’est son petit-fils Casper qui aura l’insigne honneur de guider ses adeptes vers ce nouveau monde

Casper n’a pas l’aura de son grand-père mais il va capitaliser dessus et mener sa barque sans problème

Il faut dire que tout était programmé et le projet sur des rails depuis bien avant sa naissance, il n’avait qu’à suivre le carnet de route

Ce qu’il va faire avec application, voir aveuglement

Il y a un détail que personne n’a relevé, du moins au départ du voyage

Il n’y a aucune navette pour aller du Saint Christophe vers la surface d’Alpha Laurenti 5

La solution est simple mais terriblement hasardeuse

Lors de la conception du vaisseau , Archibald en a dessiné les plans avec instruction formelle de les suivre à la lettre

20 ans plus tard, les ingénieurs en charge de sa fabrication vous découvrir des choix de structure étonnants

Mais sans Archibald pour éclairer leur lanterne et un Casper répétant à l’envie qu’il fallait suivre les plans , ils ont suivi bêtement les ordres et ont construit un vaisseau particulièrement robuste et lourd

A l’opposé des réalisations contemporaines beaucoup plus graciles et légères

Les ingénieurs , allant de supposition en hypothèses pensaient que c’était pour prévenir tout contact brutal avec des astéroïdes

Hypothèse séduisante mais , totalement fausse avec le recul

Certes le risque de croiser la route d’un caillou dans l’immensité de l’espace est proche de zéro mais dans le cas où ça arriverait, les vitesses engagées sont telles que n’importe quel vaisseau fut-il blindé, serait vaporisé à l’impact

Mais les ingénieurs n’avaient pas complètement tort

Il va bien y avoir un contact et il sera brutal

A ceci prés que ce sera avec la surface d’Alpha Laurenti 5

Rien que ça …

Comme Hernan Cortés en 1519 qui arrivé sur les cotes de Vera Cruz au Mexique qui fera bruler ses vaisseaux pour empêcher tout retour en arrière , Casper suivant toujours les ordres de son grand-père va faire plonger le Saint Christophe dans l’atmosphère de la planète

Et toujours comme Cortes, il ne va pas l’annoncer brutalement

Les passagers auraient peut-être le sentiment diffus mais pesant que c’est une bonne grosse idée de merde

Et je ne leur jetterais pas la pierre

Archibald également avait prévu le coup

C’est un bug malencontreux dans le programme de navigation du vaisseau qui le ferait foncer vers Alpha Laurenti 5

Et ce malgré les efforts désespérés de l’équipage

Un instant le vaisseau est calme, tout le monde est réveillé et contemple ce nouveau monde par les baies d’observation

A seconde d’après c’est le chaos, sirène, grincements, hurlements, lumières rouges dans toutes les zones

Ça court dans tous les sens, ça se bouscule, ça tombe, c’est la panique

Le vaisseau plonge à 45° dans l’atmosphère

La gravité artificielle a du mal a compenser , l’intérieur du Saint Christophe devient un toboggan géant

De l’extérieur un éventuel témoin verrait une énorme boule de feu traverser les cieux, suivie de petites étoiles très brillantes

Ce sont des morceaux du vaisseau se détachent et entrainent avec eux quelques malheureux colons

La chute semble durer une éternité pour les passagers

L’équipe de pilotage, elle a droit de voir la planète se rapprocher très, trop vite

Comme par miracle le vaisseau se redresse et le choc est moins rude que redouté

Moins rude, tout est relatif

La partie du vaisseau qui est en bas est écrasée lors du contact avec le sol, des sections sont arrachées

Comme pour parachever le tableau déjà bien sombre, vous vous souvenez que le vaisseau est circulaire et que le plancher couvre toute la circonférence

Ceux qui se trouvaient en « haut » vont au fil de la descente se retrouver assujettis à la gravité d’Alpha Laurenti 5

Pas la peine de vous expliquer ce qui va leur arriver …

Le terrain relativement meuble va épargner une dislocation totale du Saint Christophe

Casper va prendre connaissance d’un message pré-enregistré, une fois que le vaisseau aura fini sa course sur la surface

Il va ainsi voir apparaitre sur un écran son grand-père qui va lui dire que tout ça a été organisé

Réglé au poil de cul

La chute du vaisseau devra être présentée comme une épreuve pour tester la foi des colons

Que dieu s’est rendu compte que certains d’entre eux avaient faibli et commençaient a douter de la finalité de cette expédition

Qu’une nouvelle société ne pouvait se laisser corrompre par des esprits faibles et corrompus

Ceux qui avaient péri étaient en quelque sorte les victimes expiatoires, le tribu a payer pour que les égarés rejoignent le bon chemin et que la mémoire des disparus soit honorée

Casper n’avait pas été prévenu de l’intégralité plan pour que sa réaction devant la catastrophe imminente soit la plus honnête possible

Et aussi, mais ça Archibald ne le dira pas, qu’il n’avait qu’une relative confiance dans ses successeurs

Et plus cynique encore, le nombre de passagers avait été surestimé, histoire que les pertes causées par le crash ne mettent pas en péril l’équilibre de la colonie

Les voies du seigneur, machin tout ça …

Casper dans un discours enflammé va les exhorter a trouver au fond de leur âme la force de se relever de cette épreuve et de se réjouir d’être parmi les élus sur cette terre nouvelle

Une fois les conséquences du crash réglées, les colons vont commencer a monter les abris et fonder l’avant-poste de la colonie

Entre prières et travaux de construction, la ville d’Archibald en l’honneur de l’initiateur de ce projet se développe gentiment

Au bout de 3 mois , tous les colons ont enfin un toit au-dessus de leur tète

L’exploration d’Alpha Laurenti 5 peut commencer

Avant de se lancer vers cette planète toutes les analyses avaient été réalisées pour savoir si elle était habitable

Et bingo, elle faisait partie de la petite liste des planètes viables pour les humains

De plus, pour pouvoir s’y poser il fallait s’assurer qu’aucune vie intelligente s’y était développée

Article 1 de la charte des expéditions vers les exoplanètes

Aucun monde habité par une espèce intelligente ne doit être accédé

Bien évidemment, la définition de l’intelligence a fait l’objet d’âpres débats

Tout ceci pour dire que toute trace de civilisation est rédhibitoire pour une exploration

Que la civilisation soit plus ou moins évoluée

Alpha Laurenti 5 fait partie de la catégorie des mondes accessibles

Mais il y a un biais dans cette charte, elle est dépendante de la qualité des analyses qui lui sont fournies

Et , il faut bien l’admettre les premiers processus de contrôle n’était pas si fiables

Les colons de Alpha Laurenti 5 vont l’apprendre à leur dépend

4 mois après leur arrivée, les premiers symptômes vont apparaitre

Maux de tètes, migraines, etat dépressif

Certains colons sont la proie d’un abattement profond

Les rares colons ayant une formation en psychiatrie sont vite débordés, les antidépresseurs sont épuisés en moins d’un mois

Casper est dépassé par la situation et sa seule réponse est d’organiser des séances de prière

Archibald ne lui a rien dit à ce sujet

2 mois plus tard, ce sont les ¾ de la colonie qui sont la proie de cette affection mentale

Plus rien ne va, les constructions sont à l’arrêt tout comme l’exploration des alentours

Les rares colons indemnes ou peu touchés sont au chevet des malades

Chaque matin on redoute d’être le suivant sur la liste des dépressifs

On craint d’être touché par ce mal qui s’apparente de plus en plus à une sanction divine

Ceux qui peuvent encore se rebeller mettent en doute les capacités de Casper à gérer la crise

Ce n’est qu’une question de jours pour voir un petit groupe aller demander à Casper de laisser sa place pour calmer dieu

Un soir un groupe va voir Casper pour le destituer

La discussion est tendue, le ton monte très vite et ils en viennent aux mains

Le module d’habitation de Casper résonne des coups et des cris, quelques témoins effrayés se rapprochent, mais pas trop quand même

Ils sont tellement concentrés sur l’altercation qu’ils n’entendent pas arriver derrière eux une dizaine de personnes en scaphandre

Ce n’est que quand ils entrent dans leur champ de vision qu’ils sursautent et hurlent

A tel point que leurs cris surpassent le brouhaha dans le module de Casper

La bagarre s’arrête pour que chacun puisse tendre l’oreille

La surprise est totale quand un homme en scaphandre apparait à la porte

Il s’agit du commandant De Boor , du vaisseau Longin

Les colons commencent à croire à une hallucination collective et il faudra toute la force de persuasion du commandant pour les calmer

Il est ici à la tête d’une flotte de plusieurs vaisseaux pour leur porter secours et les évacuer

Pour les colons, c’est incompréhensible, ils n’ont pas émis de signal de détresse et de toute façon, il aurait mis plusieurs années a arriver sur Terre

De Boor va leur faire un rapide condensé de l’évolution des voyages spatiaux de puis leur départ il y a 65 ans en temps terrien

Et oui, la relativité, tout ça …

Le moteur à plasma , tout révolutionnaire qu’il soit ne sera qu’une étape dans le progrès de la propulsion

Il sera surclassé par la distorsion 35 ans plus tard

Le réve ultime de l’industrie spatiale, voyager plus vite que la lumière

Le rêve devenu réalité

Autant dire que ce sera open bar pour le voyage spatial

Et aussi la possibilité de trouver la trace du Saint Christophe, de savoir ce qu’il est devenu

Une sonde automatique va le retrouver, ou du moins ce qu’il en reste sur Alpha Laurenti 5

Mais la sonde va trouver aussi autre chose, qui avait échappé aux premières études

Une espèce autochtone, des herbivores qui ressemblent un peu a des capybara

Indolents mais qui possèdent une force psychique terrifiante

Qui serait à l’origine de l’état mental des colons

Une contamination cérébrale qui devrait cesser dès qu’ils seront assez loin de cette planète

Une mission de secours est alors organisée pour aller chercher les malheureux et aussi ne plus interagir avec ces animaux dans l’esprit de la charte des expéditions

C’est De Boor qui se portera volontaire pour cette opération de sauvetage qui a des accents de mission suicide

Mas l’honneur de ce marin des cieux est plus fort , son expérience forgée par des années de pilote d’essai et commandant de vaisseau en zone de combat sera la bienvenue pour cette mission

Et il faut faire vite car même avec le scaphandre conçu pour bloquer les ondes et toutes sortes de composés chimiques, les sauveteurs ne sont pas forcément à l’abri d’une contamination

Pour la majorité des colons c’est un soulagement

Leur conviction a été ébranlée par cet affliction, certains avaient même eu des pensées suicidaires

Fort heureusement, les secours sont arrivés à temps

L’évacuation se fait dans le calme par navette vers les vaisseaux en orbite

Certains colons sont réticents et promettent de revenir plus tard pour faire entendre la bonne parole à ces animaux

Les sauveteurs se réservent bien de les contredire, mais Alpha Laurenti 5 sera désormais interdite d’accès définitivement

Un dernier groupe d’irréductibles va toutefois résister

Casper semble lui aussi avoir été touché par cette contamination mentale

Et il a convaincu ce groupe que ces « sauveteurs « étaient des envoyés du diable

Le nom du vaisseau le Longin finira de les convaincre

Il faudra employer la force pour les faire grimper dans la dernière navette en partance

Au prix d’efforts considérables, De Boor et son équipe vont sangler tout ce monde sur les sièges de la navette

Fermeture de l’écoutille et décollage

Au bout de 3 minutes de vol et mu par une force qu’on ne lui connaissait pas jusque-là , Casper rompt ses liens et attaque les sauveteurs

C’est une course contre la montre qui s’engage entre Casper et ses comparses qui mettent ko les membres d’équipage les uns après les autres et De Boor qui essaye d’atteindre le Longin au plus vite

Une fois à bord du vaisseau, d’autres équipiers pourront maitriser Casper

C’est ce dernier qui va gagner, il attrape le commandant par le cou, le met hors service et prend les commandes de la navette

Il fait demi-tour et retourne vers la planète

Dans sa folie il va perdre le contrôle et l’engin va percuter la surface

La violence de l’impact est tel que personne ne survivra au choc

Par mesure de sécurité, aucune mission de récupération ne sera organisée, plus personne ne foulera la planète qui sera le tombeau commun d’un fou et d’un héros