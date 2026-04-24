Chevronnés, mais toujours frais, Volo présente son album Mine de rien et David Delabrosse son 4ᵉ opus tout public Les mots modernes. Dans les deux cas, les textes sont ciselés, la mélancolie guette, mais l'humour reste de mise !

Ce vendredi 24 avril 2026, pour la 274ᵉ, le Bistrot accueillait par téléphone, à l'occasion de leurs vingt ans de carrière, deux individus fort sympathiques, le premier Olivier Volovich l'un des frères VOLO, qui viennent de signer leur huitième album Mine de rien, le deuxième David Delabrosse pour son quatrième album tout public Les Mots modernes (il est aussi l'auteur de quatre albums dédiés au jeune public avec le personnage Ego le Cachalot).



Comme d'hab au Bistrot, la découverte de chanteurs ayant quelque chose à dire et le disant, mine de rien et avec des mots modernes. Avec en prime quelques cordes supplémentaires à leur guitare : des ateliers d'écriture (enfants adultes) pour VOLO et un Cachalot pour David Delabrosse.



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