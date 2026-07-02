Un petit tour sur les chemins de Compostelle en écoutant des chansons, en compagnie de la cousine Violène Salem qui explique pourquoi elle a pris son bâton de pèlerin.

Le vendredi 26 juin 2026, pour sa 280ᵉ émission, la dernière avant les vacances… le Bistrot des Copains accueillait en rendez-vous téléphonique, Violène Salem "voileuse", skieuse, marcheuse, "choraleuse" et accessoirement, cousine de Sancho, pour répondre à sa question du jour, qui le tarabuste depuis tout petit : pourquoi, un jour décide-t-on d'aller à Compostelle ? Huit-cent kilomètres à pied, ça use… on sait !, mais pas que !!!

Avec Marine aux commandes, si nous n'avons pas eu la réponse (pourquoi et pourquoi pas un sentier de Grande randonnée ?) nous avons eu une partie du récit, en toute amitié et en chansons.

À partager sans modération.