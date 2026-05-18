Vieillir et se déplacer, "jusqu'au bout, tenir"

Cet épisode réalisé avec 6 femmes nous présente différentes manières de se déplacer et de penser ses mobilités. Ces femmes vivent dans un habitat inclusif, ce qui signifie qu'elles habitent dans des logements privatifs tout en partageant des espaces commun et un projet de vie sociale. Il s'agit d'une proposition de logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ici, le projet social est porté par le CCAS (Centre communal d'action social) et plus précisément par Sabine, chargée de projet pour les Logements groupés.

Nous avions déjà fait connaissance et réalisé une première émission autour du principe d'habitat inclusif, appelé aussi habitat groupé. A l'issue de cette première expérience radiophonique, toutes ont souhaité poursuivre. Nous nous sommes revues pour écouter ensemble l'émission puis nous avons décidé de nous revoir autour des micros pour parler mobilités...

"Jusqu'au bout, tenir" est une expression de l'une d'entre elle, âgée de 94 ans, pour dire ce qui est important, pour dire comment chacune se motive, comment collectivement on se donne de l'élan.

Pour en savoir plus sur les logements inclusifs https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/autres-solutions-de-logement/habitat-inclusif-un-chez-soi-et-une-vie-sociale-partagee