Vider la maison de ses parents, un épisode réalisé avec cinq femmes qui ont répondu présentes à mon invitation, celle de participer à une émission radio pour parler de ce moment éprouvant dans la vie, celui de vider la maison, l'appartement d'un parent, d'un proche.

Les invitations se sont faites au gré de mes rencontres, à la ressourcerie de mon quartier, dans ma chorale, sur la voie verte... Cinq femmes de différents âges qui ne se connaissaient pas forcément se sont rencontrées autour d'une thématique très sensible. Pour mettre en voix ce sujet, j'ai pris appui sur un petit livre écrit par Lydia Flem "Comment j'ai vidé la maison de mes parents", (édition seuil, 2004) et j'ai demandé à chacune de venir avec un objet transmis, à transmettre...

Chacune nous partage son histoire et ainsi donne à entendre des manières de faire. Cet épisode, en plus d'un espace de parole, se transforme en petite boîte à outils : prendre le temps (si possible), partager, parler, donner, photographier, choisir, jeter, garder, distribuer, réfléchir...