La thèse de Valérie Gines au Laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest (LEGO-UBO) s'intéresse à la façon dont la population de 40 à 60 ans envisage son avenir dans vingt ans pour imaginer ses vulnérabilités futures et anticiper les politiques publiques sanitaires et sociales.

Une thèse qui met en lien vieillissement démographique et changement climatique

Après avoir été infirmière libérale pendant plusieurs années, Valérie Gines a repris des études pour devenir formatrice. Son master en sciences de l'éducation lui a fait découvrir la recherche et en particulier les méthodes de terrain et ce que pouvaient apporter les sciences sociales aux décisions publiques, notamment en matière de prévention santé. Elle a donc répondu à une offre de contrat doctoral du Laboratoire d'économie et de gestion de l'ouest (LEGO) de l'Université de Bretagne Occidentale pour cette thèse de marketing social, financée par la Région Bretagne : une recherche sur l’adaptation des populations vieillissantes aux changements climatiques, dans une perspective de prévention et de réduction des vulnérabilités. L'idée est bien de mettre en lien deux phénomènes qui sont jusqu'à présent traités séparément : le vieillissement de la population et le changement climatique, pour aider aux politiques de prévention sociale et de santé.

Des méthodes de recherche variées et originales

Le profil atypique de Valérie Gines a sans doute joué en sa faveur et, de fait, la construction de sa thèse est centrée sur une posture ancrée, incarnée et compréhensive, attentive à l’approche par l’activité, aux trajectoires de vie et aux dynamiques collectives.

La chercheuse enquête auprès de trois types de publics avec trois méthodes distinctes :

Une observation de collectifs citoyens qui s'intéressent au changement climatique ; Valérie Gines s'intéresse alors aux émotions des personnes participantes lors des échanges au sein de ces groupes.

Des entretiens semi-directifs avec des élues et élus de toutes échelles dans toute la Bretagne.

Des entretiens non directifs avec des personnes de tous horizons et de tous milieux habitant la Bretagne et âgées de 40 à 60 ans.

Appel aux volontaires pour participer à la recherche de Valérie Gines

En ce qui concerne ce public, Valérie Gines cherche à identifier les imaginaires d'une personne aujourd'hui active, mais qui, dans vingt ou trente ans, fera partie de la population âgée. Comme il n'est pas facile de se projeter dans une situation vulnérable, dans un monde forcément très différent de l'actuel, la chercheuse a adopté une méthode d'entretien ludique autour d'un collage sur support, avec des magazines, catalogues, livres qu'elle fournit. Le collage sert de support à l'échange, totalement libre, entre la chercheuse et la personne interrogée (qui est enregistrée pour analyse ultérieure). Il n'y a pas de durée fixée a priori pour la séance, tout dépendra de la personne qui se prête à l'entretien. Valérie Gines cherche encore des volontaires : des femmes et des hommes, de 40 à 60 ans (à 2-3 ans près), avec ou sans enfant, vivant en Bretagne (tous départements), en milieu rural et/ ou urbain, littoral. Plus les profils seront variés mieux ce sera. Ces entretiens seront réalisés avant la mi-juillet 2026. Si vous êtes volontaire, contactez là par téléphone au 06.86.63.43.38 ou par e-mail : valerie.gines@univ-brest.fr

Comme elle doit partir vivre en Martinique cet été, Valérie Gines va sans doute poursuivre son enquête sur ce territoire français qui présente quelques points communs intéressants avec la Bretagne : une culture locale forte, un littoral très présent notamment.

Une première publication est prévue pour janvier 2027.