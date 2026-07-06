Les études universitaires donnent aussi l'occasion de se confronter au milieu professionnel. C'est le rôle des projets tutorés. Voici quelques exemples de ceux menés en 2025-2026 par des étudiantes et étudiants du Pôle Pier-Jakez-Helias de l'Université de Bretagne occidentale à Quimper, en masters Patrimoine et musées et Tourisme littoral.

Le site internet du Pier-Jakez-Helias de l’Université de Bretagne occidentale

photo de couverture : crédit Antoine Durand

Projet de huit étudiantes de 2ᵉ année du master Patrimoine et musées mené avec l’Association des paralysés de France autour du futur "tiers-lieu" culturel ouvert du pôle Keraman, l'Hybrik à Quimper. Une exposition Entrée en matières a notamment été réalisée (photo de couverture) autour des œuvres d'un artiste aveugle qui travaille la macro photographie.

Projet de 4 étudiantes de 1ʳᵉ année du master Patrimoine et musées avec la commune de Pouldreuzic autour de la mémoire de l'œuvre de Pier-Jakez-Helias et de sa transmission. Réalisation d'un jeu pédagogique et de cinq panneaux roll-ups exposés dans la Maison natale de l'écrivain.

Projet de 4 étudiantes de 1ʳᵉ année du master Patrimoine et musées avec la Cinémathèque de Brest à l'occasion de ses quarante ans : entretiens patrimoniaux filmés avec des bénévoles de l'association.

Projet de trois étudiants de 1ʳᵉ année du master Tourisme littoral autour de l'observatoire du tourisme de la Communauté de communes du Pays bigouden sud.