L'association Trésors du Porzay organise une fête samedi 13 juin 2026 à Sainte-Anne-la-Palud pour célébrer les 170 ans de l'expérience de Jean-Marie Le Bris qui faisait décoller sa barque ailée en décembre 1856.

La page Facebook de l'association Trésors du Porzay

Initialement appelée Trefeuntec 1856, l'association d'histoire locale a vu le jour autour de la figure de Jean-Marie Le Bris et de son exploit. Elle a néanmoins changé de nom en 2024 pour élargir son champ d'actions, en fonction des intérêts de ses 35 membres. Des livres ont été publiés, sur l'histoire du hameau de Trefeuntec, rattaché à Plonévez-Porzay alors qu'il était plus grand que le bourg, un véritable petit village avec deux auberges et toutes sortes d'activités, un autre sur l'histoire de Sainte-Anne-la-Palud, deux livres récentes sur lesdits "seigneurs de Moëlien, le manoir proche de Locronan.

Un marin soucieux d'accélérer les secours aux naufragés en s'inspirant des oiseaux marins

L'association reste néanmoins fidèle à son héros, Jean-Marie Le Bris, en particulier notre invité Jean-Claude Le Corre qui vient nous conter les exploits de ce marin passionné d'aviation. Né en 1817 à Concarneau et établi avec sa famille six ans plus tard à Douarnenez, Jean-Marie le Bris est entré très tôt dans la marine, la Royale, comme simple mousse. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir second capitaine. C'est en constatant les difficultés pour secourir les naufragés des mers du Sud et en observant les oiseaux locaux qu'il songe à un appareil volant qui pourrait intervenir rapidement auprès des bateaux en détresse. Il capture plusieurs oiseaux, notamment des albatros qu'il examine de près.

La barque ailée décolle à Sainte-Anne-la-Palud

Il finit par comprendre comment la physionomie des ailes et leur position par rapport au vent permet aux albatros de planer. Il quitte la marine et commence à construire sa barque ailée en frêne (bois léger), sans doute aidé par ses frères dont l'un est maitre voilier et l'autre charpentier de marine, à Trefeuntec. C'est en décembre 1856 sur la plage de Tréfeuntec et Sainte-Anne-la-Palud qu'il charge sa barque sur un ber tiré par un cheval mené par un charretier, deux douaniers se tiennent sur les côtés pour maintenir les ailes. Le cheval s'élève, la barque frémit et l'appareil s'élève ! Au pilotage dans la barque, Jean-Marie lâche le bout qui s'enroule dans la jambe du charretier. L'aviateur parvient à se poser sans trop de dommages. Les témoins évoquent une hauteur de 100 mètres et un atterrissage 400 mètres plus loin. Ni la presse ni des autorités ne peuvent faire un récit officiel de cette expérience, mais Jean-Marie Le Bris est salué et sa notabilité rend son récit crédible. Il tente une nouvelle expérimentation à Tréboul à Douarnenez, mais celle-ci se termine lamentablement dans l'eau au pied de la falaise, avec une jambe cassée en prime pour le pilote.

S'il ne consigne guère par écrit les récits de ces expériences, Jean-Marie Le Bris dépose néanmoins un brevet en 1857 auprès de la préfecture de Quimper.

La triste fin de vie d'un pionnier incompris

Après l'échec de sa deuxième tentative d'envol, il retourne naviguer et renonce pendant dix ans à de nouveaux essais. En 1867, la marine accepte qu'il dessine et construise un nouvel appareil, très différent, beaucoup plus grand et plus léger que la barque ailée : l'Albatros. Cependant, il n'est pas autorisé à le piloter et l'appareil doit pouvoir décoller seul. C'est un échec inévitable étant donné la taille de l'appareil. La carrière de pionnier de l'aviation de Jean-Marie s'arrête là. Après une campagne guerrière en Prusse, il devient agent de ville à Douarnenez. Intervenu pour apaiser une bagarre pendant un mariage, il est grièvement blessé et succombe à ses blessures en 1872.

Une fête pour l'anniversaire le 13 juin 2026

Le samedi 13 juin 2026 à Sainte-Anne la Palud à Plonévez-Porzay, l'association Trésors du Porzay et la municipalité de Plonévez-Porzay organisent une fête pour célébrer les 170 ans du vol de Jean-Marie Le Bris.

La fête débutera à 16 h 30 et les animations sont gratuites :

Démonstration du travail des chiens Terre-Neuve sauveteurs

Concerts : Hyacinthe Le Hénaff, Caroline Faget, IDM, et Gwenan.

Spectacle de Lukas Nedeleg: An Albatroz

Buvette et restauration sur place

Prochains rendez-vous avec Jean-Marie Le Bris