Après une longue restauration, la tourbière d'Argol située au centre de la forêt communale a droit à une inauguration pour son ouverture au grand public. On pourra également s'y promener pour découvrir ce milieu si précieux pour la biodiversité et le stockage de l'eau et du carbone.

En savoir plus sur la restauration de la tourbière d'Argol sur le site internet du Parc naturel régional d'Armorique

La tourbière a subi la plantation de résineux dans les années 1970 et elle avait alors perdu ses fonctions principales de captage et stockage d'eau. La restauration de cette tourbière s'inscrit dans le programme LIFE Landes porté par le Parc naturel régional d'Armorique. La tourbière apportera de nombreux bénéfices, renouvelant sa faune et sa flore ainsi que le stockage de l'eau nécessaire en Bretagne ou encore la séquestration carbone bien plus importante qu'une forêt.