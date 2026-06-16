À la rencontre des Tontons Tondeurs

À quelques pas de leur Aire Terrestre Éducative, les élèves du collège Jean Moulin de Châteaulin ont tendu leurs micros à un voisin un peu particulier. En contrebas de l'EHPAD Résidence de l'Aulne, ils ont remarqué une parcelle d'écopâturage gérée par les Tontons Tondeurs. Intrigués par la signalétique installée sur le site, ils ont eu l'idée d'interviewer Chris Beyer afin de mieux comprendre son métier et le rôle de ses animaux.

Les collégiens ont ainsi découvert le quotidien d'un berger moderne, partagé entre les soins aux moutons et aux chèvres, l'entretien des clôtures, les déplacements des troupeaux et les nombreuses tâches administratives liées à cette activité. Cette rencontre a également été l'occasion d'en apprendre davantage sur l'écopâturage, une pratique qui consiste à utiliser des animaux pour entretenir naturellement les espaces verts. Plus silencieuse et moins polluante qu'une tondeuse, cette méthode favorise aussi la biodiversité. Les élèves ont été sensibles à l'attention portée au bien-être animal : les troupeaux vivent en groupe, bénéficient de grands espaces et les moutons des Tontons Tondeurs ne sont pas destinés à la consommation. Une belle découverte née d'une simple observation sur le terrain, rappelant qu'il suffit parfois de regarder autour de soi pour trouver des sujets d'enquête passionnants.

Site Internet des Tontons tondeurs : https://lestontonstondeurs.fr/