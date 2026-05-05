L'atelier TLPA à Brest est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage qui tient à travailler au plus près de la population. La plupart de ses bâtiments et de ses projets d'aménagement ont donc été coconstruits lors d'ateliers participatifs.

Le site internet de l'atelier TLPA

Lorsqu'il a fondé l'atelier TLPA en 2011, Tristan La Prairie souhaitait déjà pratiquer une architecture ancrée dans son environnement, urbain en particulier, et humain puisqu'il avait promis à sa mère qu'il ne dessinerait que des bâtiments dans lesquels il aurait envie de vivre. En concevant un lotissement, déjà, il a eu l'idée d'associer le voisinage du futur projet. La réunion où se pressaient des riverains inquiets s'est transformée en échange fructueux au cours duquel Tristan La Prairie (et sa collègue de l'agence de paysagisme Onésime) a recueilli les idées issues des usages vécus de la zone à aménager. Idées qui ont pu être appliquées concrètement au projet, sans forcément coûter plus cher et en compatibilité avec les règlements d'urbanisme.

Une palette d'outils inventés pour faire participer les futurs usagers

L'engagement de l'Atelier TLPA est resté le même 15 ans plus tard : concevoir des bâtiments, logements, quartiers en impliquant dès le départ les gens qui les utiliseront et les vivront. Des outils et des méthodes sont nés peu à peu de cette pratique, allant des maquettes à faire peindre par les enfants, à l'immeuble de 40 logements dessiné par ses futurs propriétaires (immeuble Acadie à Quimper) en passant par l'atelier cartes postales et photographies comparatives du centre de Guerlesquin.

Parfois, impliquer la population locale demande du temps, la vraie concertation suppose un échange, des débats, des adaptations aux contraintes d'urbanisme, mais c'est en fait un support de créativité et d'inventivité stimulant. L'Atelier TLPA peut s'enorgueillir de réaliser seulement les projets qui enthousiasment son équipe, désormais bien étoffée (12 personnes).

Diffuser la culture de l'architecture

Pour diffuser la culture de l'architecture et de l'urbanisme, Tristan La Prairie a aussi fondé avec d'autres l'association Objectif Mars qui organise trois ou quatre Cafés de l'espace chaque année à Brest ; des moments pour nous faire réfléchir à ce que nous attendons — collectivement — de l'architecture et de l'urbanisme.