Pour rompre l’isolement et pallier les problèmes d’hébergement des jeunes, l'association Ailes organise dans le Finistère le dispositif intergénérationnel Tiss’âges. L'expérience est suffisamment ouverte pour que les couples pas trop âgées puissent aussi proposer les chambres des enfants qui ont grandi, comme ici à Quimper.

Le dispositif Tiss'âges sur le site internet de l'association Ailes

L'association Ailes commence par recevoir les personnes accueillantes et accueillies pour identifier leurs besoins et leurs propositions. Si deux parties peuvent s'entendre, un contrat est alors conclu, avec l'association Ailes en régulatrice.

L'hébergement est de préférence au long cours, mais il peut aussi être temporaire. Tiss'âges n'a pas été conçu dans un objectif mercantile. Les loyers sont modérés, mais l'idée est bien de créer aussi une entraide entre les personnes qui cohabitent, voire une amitié ou un lien presque filial comme dans le cas d'Hassan, étudiant sénégalais en architecture métallique (en apprentissage) qui surnomme Dominique "Tatie". Il participe à la vie du foyer, aide au ménage et au jardinage et mange avec ses hôtes à qui il a cuisiné un poulet Yassa. Il leur a aussi présenté sa famille par visioconférence, moment plein d'émotion ! Hassan et sa "famille quimpéroise" savent déjà qu'ils garderont contact même après ses études.

Cohabitation Intergénérationnelle solidaire : un senior (+ 60 ans) accueille un jeune (- 30 ans)

Hébergement temporaire chez l’habitant : une personne quel que soit son âge accueille un jeune (- 30 ans)