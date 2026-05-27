Un stage de trois jours en canoé en immersion dans la vie sauvage de l'Aulne, à pister les traces animales, à sculpter le bois, à dormir à la belle étoile avec Wild wata du 19 au 21 juin 2026.

Toutes les informations sur le stage, sur le site internet de Wild wata

Yann Ragueneau le fondateur de Wild wata a la double casquette d'éducateur sportif et d'éducateur à l'environnement. Pour ce stage inédit, il s'est associé avec Inès Rincé qui est pisteuse. En canoé, les 12 explorateurices (à partir de 16 ans) vont donc vivre une aventure en immersion dans la nature. L'idée est donc aussi de respecter le rythme du sauvage, de ne pas perturber ni les milieux ni leur faune.

On observera les traces, on tracera son sillon sur l'eau de l'Aulne, mais sans bruit, sans excès. Deux nuits à la belle étoile, la première sur le site de la forest school Brins d'éveil à Logonna-Quimerc'h, la seconde en zone plus sauvage (avec autorisation) viendront approfondir cette immersion. On apprendra aussi à sculpter le bois pour faire vibrer sa fibre artistique.