Le Centre départemental d'archéologie du Finistère s'est vu confier le sondage d'un souterrain de l'âge du fer découvert à l'occasion d'un petit effondrement de la route à Plovan. La fouille dure deux semaines et permet aux archéologues d'en apprendre davantage sur ces structures gauloises très fréquentes en Armorique, qui servaient sans doute au stockage des aliments.

Le Centre départemental d'archéologie (CDA) du Finistère sur le site internet du Conseil départemental

Plus de 450 souterrains de l'âge du fer dans le Nord-Ouest de la France

Les souterrains de l'âge du fer (du Vᵉ au Iᵉʳ siècle avant notre ère) sont connus des archéologues depuis le XIXe siècle. Des fouilles et des publications récentes ont recensé plus de 450 de ces galeries et salles creusées dans les sous-sols de Bretagne, et, dans une moindre mesure, de Normandie. Les rares mobiliers d'époque (morceaux de céramiques essentiellement) qui y ont été retrouvés orientent les archéologues vers l'hypothèse de lieux de stockage alimentaire. Ces "caves gauloises" semblent assez spécifiques au Nord-Ouest de l'hexagone. Quand les alentours ont pu être explorés, les archéologues retrouvent d'autres traces d'activités ou d'habitat qui confortent l'hypothèse du stockage. Ces souterrains ont-ils pu être des refuges, voire des lieux de rituels ? Ce sont d'autres éventualités...

Un trou dans la route à Plovan et un sondage archéologique de deux semaines

À Plovan, un trou s'est formé dans une petite route et un archéologue du Pays Bigouden, Pierre Gouletquer, a confirmé qu'il était sans doute lié à souterrain de l'âge du fer. Muriel Fily, archéologue du CDA s'est vu confier le chantier rapide — un sondage de deux semaines — pour récolter toutes les données scientifiques possibles sur cette structure, assez similaire à celle qu'elle avait déjà fouillée précédemment à Combrit.

Quelques coups de tractopelle pour enlever le revêtement routier sur une quinzaine de mètres et creuser un accès sécurisé au souterrain ont permis de révéler trois salles disposées en L, de 1 à 2 m de côté chacune, et reliées par des chatières (de petits couloirs qu'on ne peut pas parcourir debout).

Le chantier a été mené par cinq personnes : deux professionnelles, Muriel et sa collègue Manon Quillivic qui est topographe et dont la mission est de restituer le plan détaillé du souterrain, y compris en trois dimensions ; elles ont été aidées par deux étudiants Théo et Gwénolé et par Véronique une bénévole du Centre de formation et de recherche archéologique (association dont le siège est à Fouesnant) pour la manutention. Il faut en effet beaucoup creuser, déblayer, fouiller et évacuer les déblais...

Des traces bien nettes des outils qui ont creusé le souterrain

Pour les archéologues, le plus intéressant à Plovan ce sont ces traces d'outils encore visibles sur certaines parois de la troisième salle... Pas d'objets d'époque, seulement des céramiques du Moyen Âge qui témoignent de l'abandon du souterrain. Le puits d'accès pourrait révéler d'autres informations sur l'usage de la structure.

D'ici à un an, la publication reprendra toutes les informations découvertes pendant la fouille. Le souterrain a depuis été rebouché et la route du XXIe siècle a retrouvé sa place.