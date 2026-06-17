Sonar "Décollage" de Requin Chagrin

Sonar "Décollage" de Requin ChagrinPublié le 19/06/2026
Requin Chagrin sort son quatrième album : Décollage.
Requin Chagrin c'est ce groupe composé de Marion Brunetto (au chant, à l'écriture et à la composition), Grégoire Cagnat (à la basse), Yohann Dedy (au clavier) et Romain Mercier-Balaz (à la batterie).
Pour vous présenter ce groupe indie rock et leur nouvel album Décollage, on retrouve Charle Férec au micro dans le cadre d'un stage à la radio !
Bonne découverte musicale et bonne écoute sur Transistoc'h.