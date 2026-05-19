Sonar "People Of The Moon" Nu Genea

Sonar "People Of The Moon" Nu GeneaPublié le 19/05/2026
Nu Genea nous dévoile leur nouvel album "People Of The Moon"
«Nu Genea», c’est l’histoire de «Massimo Di Lena» et «Lucio Aquilina», un duo de musiciens qui ont grandi sur la côte Amalfitaine.
C’est en 2014 qu’ils ont décidés de former un groupe avec comme objectif, explorer l’héritage disco-boogie de Naples, leur ville d’origine.
Après un premier album en 2016 «The Tony Allen Experiments», un album en collaboration avec le batteur légendaire de «Fella Kuti», «Nu Genea» s’est plongé dans une recherche minutieuse de ce qui faisait vibrer la scène napolitaine dans les années 70/80.
C’est donc sous l’influence principale de la disco américaine, du jazz-funk et des rythmes africains qu’ils sortent leur second album en 2018: «Nuova Napoli».
L’album directement très apprécié de la critique et du public leur vaudra une tournée nationale qui peu à peu s’est transformé en tournée internationale.
Après avoir joué aux Pays-Bas, au Brésil, en Australie, en France ou encore en Russie, nos deux compères retournent en studio pour nous sorti en Mai 2022 «Bar Mediterraneo».
Un troisième album qui leur fera directement reprendre la route pour une grande tournée, cette fois-ci avec une formation de Huit musiciens.
Durant cette tournée estivale, ils auront l’occasion de jouer avec des artistes internationaux, parmi lesquels : «L’impératrice», «Azymuth», «Seun Kuti», «Los Bitchos» ou encore «Kokoroko».
Après l’impact énorme que ce 3ème album à eut pour eux, c’est ce 1er Mai 2026 que le duo Napolitain est revenu à la charge avec un nouveau disque : «People of the moon».
Ce nouvel album sorti sur leur propre label «NG records» élargit leur spectre, sans chercher la démonstration, c’est un album ou le groove devient un terrain d’exploration plus qu’un point d’arrivée...