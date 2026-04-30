Sonar "Nuevos Rios" Nuevos Rios

Sonar "Nuevos Rios" Nuevos RiosPublié le 30/04/2026
Le groupe Nuevos Rios nous dévoile son premier album "Nuevos Rios"
Nuevos Rios, c’est le fruit de la rencontre entre les colombiens de Canalón de Timbiquí et les Toulousains de Reco Reco friands qui sont des grand adeptes des explorations musicales autour de la transe, surtout quand elles viennent d’Amérique du Sud.
C’est loin des sentiers battus et au cœur de la zone Pacifique de Colombie, que la rencontre entre les deux groupes s’est naturellement faite dans le village de Timbiquí.
Au fil de sessions de musiques improvisées au rez-de-chaussée de la maison de Nidia , l’hybridation de leurs musiques est apparue comme une évidence dans un désir commun de partager aux oreilles avisées la force de cette rencontre humaine et musicale.
Le résultat est bluffant. Sans jamais perdre le cap, l’odyssée s'affranchit des limites pour nous embarquer à la découverte d’un nouveau fleuve aux multiples méandres...
Youtube Deezer