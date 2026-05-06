Sonar "Chasing Shadows" Nubiyan Twist

Sonar "Chasing Shadows" Nubiyan TwistPublié le 06/05/2026
Nubiyan Twist nous dévoile un tout nouvel album de 11 titres: "Chasing Shadows"
«Nubiyan Twist», c’est un collectif de 9 anglais originaire de «Leeds», né en 2011 au «Leeds College of Music» autour du musicien «Tom Excell». À l’origine c’était un projet étudiant, leur premier album était même un travail de fin d’études.
Ce 20 Mars 2026 «Nubiyan Twist» on fait leur grand retour en nous dévoilant «Chasing Shadows», un tout nouvel album sorti sur le label indé Londonien «Strut Records»
Ce cinquième album studio est un mélange riche et vibrant de jazz, d’afrobeat, de hip-hop et de sonorités électroniques, explorant l’espace entre l’organique et le numérique.
Sur «Chasing Shadows», le collectif s'entoure d’invités très variés, parmi lesquels «Bootie Brown», figure emblématique du hip-hop alternatif américain, connu pour ses collaborations avec «The Pharcyde» et «Gorillaz»
Cette fois encore, ils gardent ce lien entre Afrique et jazz contemporain, en invitant la chanteuse malienne «Fatoumata Diawara»..
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