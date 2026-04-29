Sonar "Brink" Girl Scout

Publié le 29/04/2026
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Girl Scout nous dévoile leur tout nouvel album "Brink"

«Girl scout» c’est un groupe de rock suédois qui s’est formé en 2020.


En 2022, ils sortent leur premier single « Do You Remember Sally Moore ? » et l'année suivante, leur premier EP « Real Life Human Garbage ».

Depuis, ils ont sorti deux autres EP en 2024 : « Granny Music » et « Headache»


Le trio composé d’Emma Jansson (chant, guitare), de Per Lindberg (batterie) et de Kevin Hamring (guitare, basse) sont désormais sur les starting-blocks et dans le radar de pas mal de monde depuis plusieurs années.

Et c’est ce 20 Mars 2026 qu’ils ont sorti «Brink», leur tout premier premier album, enfin !

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