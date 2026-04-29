Sonar "Brink" Girl Scout

Girl Scout nous dévoile leur tout nouvel album "Brink"
«Girl scout» c’est un groupe de rock suédois qui s’est formé en 2020.
En 2022, ils sortent leur premier single « Do You Remember Sally Moore ? » et l'année suivante, leur premier EP « Real Life Human Garbage ».
Depuis, ils ont sorti deux autres EP en 2024 : « Granny Music » et « Headache»
Le trio composé d’Emma Jansson (chant, guitare), de Per Lindberg (batterie) et de Kevin Hamring (guitare, basse) sont désormais sur les starting-blocks et dans le radar de pas mal de monde depuis plusieurs années.
Et c’est ce 20 Mars 2026 qu’ils ont sorti «Brink», leur tout premier premier album, enfin !