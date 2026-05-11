Sonar "Adouna" Cheikh Ibra Fam

Sonar "Adouna" Cheikh Ibra FamPublié le 11/05/2026
Cheikh Ibra Fam nous dévoile son nouvel album "Adouna"
A travers ces onze titres , «Cheikh» viens tendre un miroir face à nous, un miroir de la beauté et des luttes de la vie. Et pour ce faire, il compte éveiller les consciences avec beaucoup de bienveillance et à travers des titres ensoleillés.
Tout au long du projet, il fusionne les riches traditions musicales de l'Afrique de l'Ouest avec les rythmes soul de la diaspora africaine. Son rythme entraînant et ses mélodies envoûtantes véhiculent un message d'espoir, de résilience et un puissant sentiment d'appartenance.
Les paroles elles, célèbrent le parcours commun des Africains et de leurs descendants, comblant les fossés géographiques entre le Congo et le Panama, entre le Sénégal et le Brésil. Son message trouve un écho chez tous ceux qui ont quitté leur terre natale.
Avec «Adouna» qui signifie «la vie» en wolof, «Cheikh» nous dessine une cartographie sonore de l’afrique contemporaine: Celle qui circule, qui se souvient et qui résiste...
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