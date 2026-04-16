Sonar sur "ou va nous?" des wampas!

Nouvel album des wampas!

Je vous présente aujourd’hui le tout nouveau projet des wampas « ou va nous ? ».Même si vous les connaissez sûrement déjà,je vais faire un petit récap de ce célébre groupe parisien.Les wampas c’est un groupe de rock alternatif et punk français formé en 1983.Le groupe est composé de Didier Chappedelaine le chanteur,Jean michel Lejoux a la basse,effello a la guitare,Nicolas schauer a la batterie et Tony truant a la guitare.On devient très vite nostalgiques a travers les 15 titres de ce nouvel album.Les Wampas ne changent pas une équipe qui gagne et réservent leur lot de surprises et plus sûrement un joyeux rendez vous avec un punk rock qui ne se prend pas au sérieux.L’album est une déflagration de fraîcheur.Enregistré sans les artifices de la production moderne,il rend hommage a l’héritage des Coronados et au rock alternatif.

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