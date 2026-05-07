Sonar les monstres" Sheldon

Publié le 07/05/2026

Je vous presente aujourd'hui dans sonar Sheldon et son nouvel album "les monstres"sorti le 24 avril 2026.Membre fondateur du célèbre collectif 75e session,Sheldon est aussi l'un de ces artistes emblématiques.Il a développé une plume a la fois reférencée et personelle,tissant un fil entre une realité mélancolique et des reves habités de fantastique.Après un retour avec le Grunt 75,Sheldon nous dévoile un quatrième album qui se déploie avec quatorze titres comme un paysage clair obscur,révélant toute sa richesse émotionelle et musicale.