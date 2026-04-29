Sonar sur "Salaam" de Rounhaa!

Je vous présente aujourd’hui Rounhaa et son nouvel album « salaam » sorti le 17 avril 2026.Rounhaa est un rappeur franco suisse.Il fait partie de la New wave du rap francophone c’est a dire la nouvelle génération d’artiste qui aborde la musique différament.Réalisé par le producteur Gizmo ,ce projet de 13 titres s’impose comme une œuvre de maturité;ou l’artiste francophone affine son esthetique a la croisée d’une trap sombre et de mélodies introspectives de sa propre vulnérabilité.Le concept de l’album repose sur une redéfinition de la paix.Pour rounhaa celle ci n’est pas un but lointain mais un choix accompli dans l’urgence du présent,une salutation malgré la rancoeur et le regret.

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