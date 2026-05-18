Sonar "outtanational" de Pigeon!

Pigeon est un groupe psychédélique né sur le littoral anglais,mais dont la musique dépasse largement les frontières.« outtanational » explore l’idée de foyer a la fois physique et spirituel.Le projet dégage un charme décalé.La rencontre entre la musicalité de Falle nioke,pronfondément ancrée dans la tradition griot d’Afrique de l’ouest ,et les références pop occidentales des autres membres du groupe donne naissance a une énergie singulière.Outtanational c’est avant tout le son de cinq musiciens qui joue avec une joie totale.Simplement a l’écoute les uns et les autres ,concentré sur l’essentiel.

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