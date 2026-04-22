Sonar sur "Louche" de Mega surf!

Je vous présente aujourd’hui le groupe Mega surf et leur tout nouveau projet « louche » sorti le 20 mars 2026.Mega surf est un groupe de post punk originaire d’Amiens.Mega surf s’aventure autant dans des ballades et chansons mélancoliques que dans des rythmes brisés par des guitares distordues.C’est dans l’expression « no wave » que Mega surf s’identifie:leur goût pour la dissonance,les changements de signature rythmique et l’émancipation des compositions classique rappellent ce style sans étiquette,sous l’étendard de la pure expérimentation.