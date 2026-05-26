"water of life dance dubs" de Maajo

Je vous présente aujourd’hui Maajo et leur nouvel ep « water of life Dance dubs » sorti le 24 avril 2026.

Originaires de Finlande, Maajo est une bouffée d'air tropical venue du Grand Nord. Leurs explorations musicales les mènent vers des paysages sonores équatoriaux et aux ambiances de leur pays natale. Influences africaines, rythmes électroniques et organiques et sons de la nature composent la mosaïque sonore de Maajo.Cet album revisite et réinvente l'album Water of Life (Wonderwheel Recordings, 2022), transformant son instrumentation organique en arrangements vibrants construits autour de boîtes à rythmes et de synthétiseurs vintage. spotify