Sonar sur "schenke mir ein/musik ist kein krieg"de Sophia Kennedy!

Publié le 04/05/2026

Je vous présente aujourd’hui Sophie kennedy et son petit projet « schenke mir ein /Musik ist kein krieg » sorti le 12 février 2026.Sophia Kennedy est une auteure-compositrice-interprète américaine, ayant grandi et vivant principalement en Allemagne. Son style musical se situe entre l'indie pop et l'électropop.Dans "schenke mir ein"(servez moi un verre)Sophia kennedy mele sa voix chaleureuse a des paroles touchants.Mense reents signe les paroles et compose la mélodie en collaboration avec Kennedy et Hans frage.La chanson invite a savourer l'instant présent.