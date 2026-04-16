Sonar sur "2ème mouvement" de H jeunecrack!

Je vous présente aujourd’hui H jeunecrack et son tout nouveau projet « 2ème mouvement » sorti le 5 mars 2026.H jeunecrack est né en 2001 a Lille.C’est un rappeur français,il publie au sein du label Opale Système.Il entretient un style éclectique,mêlant de nombreuses influences.Ses textes sont caractérisés par un style d’écriture avec beaucoup d’autodérision.Supporter du Losc,il y a beaucoup de référence au football dans ses titres.2ème mouvement est un projet qui emmène l’auditeur dans les coulisses psychologiques de l’ascension de H jeunecrack.Autodidacte et figure singulière du rap francophone,H jeune crack construit sa trajectoire dans la durée,porté par une exigence artistique et une écriture direct.