Pour voir le jour, l'éco-restaurant de Run ar Puñs à Châteaulin prendra la forme d'une Société coopérative d'intérêt collectif. Vous pouvez en devenir sociétaire et contribuer au financement nécessaire de 400 000 €. C'est aussi participer à un projet économique, bien ancré dans son territoire et ... gourmand !

Le site internet de Run ar Puñs

L'éco-restaurant du hameau de Run ar Puñs a commencé par une première phase : la mise "hors d'eau" d'une des longères du hameau. Il faut désormais trouver 400 000 euros pour financer la phase 2 : les aménagements intérieurs, les équipements et la constitution de l'équipe salariée. L'objectif est que le restaurant puisse ouvrir en 2028 ; on y mangera bio, en circuit court, en lien proche avec son territoire et avec les valeurs d'accueil qui marquent déjà la Salle de musiques actuelles et les autres activités de l'association.

Une Société coopérative d'intérêt collectif à 50 € la part sociale

L'association qui porte le hameau (Rapass) a décidé de passer par la création d'une Scic,, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est une entreprise, mais de l'économie sociale et solidaire. Elle conjugue les avantages des deux : des possibilités élargies d'emprunt, d'emploi, des soutiens propres aux entreprises ; et le statut coopératif garantit une non-lucrativité (c'est en tout cas le choix de celles et ceux qui ont fondé la Scic) donc une réinjection des bénéfices dans le fonctionnement de la Scic.

Autre gros avantage du modèle coopératif : il implique un collectif de personnes, il parie sur l'intelligence collective. Les sociétaires qui achèteront une ou plusieurs parts sociales (à 50 € la part) auront une voix par personne pour les votes lors des assemblées générales. Par ailleurs, les sociétaires qui le souhaitent pourront pendre part (en s'impliquant dans le Directoire) à la gestion plus opérationnelle de la Scic, comme le feraient des salariés sociétaires d'une Scop (Société coopérative et participative). Un conseil de surveillance existe également, sorte d'instance consultative, de "Conseil des sages" qui apporte un regard extérieur et garantit une transparence minimale. Autre intérêt de la forme juridique Scic : elle inclut d'autres partenaires du territoire comme des associations, des collectivités, d'autres entreprises comme les producteurices du marché bio du mercredi à Run ou encore le ou la maraichère qui cultivera l'hectare et demie que compte également le hameau (ses légumes seront destinés au restaurant).

Un rendez-vous culturel et festif pour lancer la Scic le 28 juin 2026

Le projet se construira au fur et à mesure. Pour l'heure, les statuts de la Scic sont en cours de dépôt et le rendez-vous Fourches, dimanche 28 juin 2026 à partir de 17h avec un village associatif, un débat et un concert va lancer le recrutement des sociétaires. Un stand d'information sera par ailleurs présent lors de chaque marché bio du mercredi.