Le salon Vin nature et illustration 2026 au Faou... et sur les ondes de Transistoc'hPublié le 10/07/2026
La quatrième édition du salon Vin nature et illustration a chaudement animé Le Faou les 13 et 14 juin 2026 ; et la radio a largement contribué à la fête en recevant des artistes du vin sans pesticides et du crayon. Au programme : des éditions spéciales de Pat blabla, le Bistrot des copains, mais aussi des extra-muros inédits Le goût des autres, Les rendez-vous de la bouteille, Les rendez-vous du crayon, Le banquet des idées, sans oublier des émissions conférences ou des concerts retransmis en live. On s'est régalé !
la page Facebook du salon Vin nature et illustration
Sur nos ondes, un programme spécial en direct
Le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h...
- 14 h : Patblabla en ouverture du salon à 14h avec trois illustrateurices
- 15 h Extramuros : illustration, comment en vivre ?
- 16 h : Le goût des autres Christophe Casazza invite Xavier Pensec
- 17 h Émission conférence avec Achille Berthou
- 18h : les rendez-vous de la bouteille avec deux fermes viticoles La Paonnerie et Vins d'altitudes au micro de Yann
- 19h : émission concert de Romain Marsault
...et de 12h à 17h le dimanche 14 juin 2026
- 12 h : le Bistrot des copains de Sancho et trois fermes viticoles
- 13 h : les rendez-vous du crayon, avec un ou une artiste de l'illustration par Greg Guérin
- 14 h : Le banquet des idées : le vin nature est-il devenu snob ? Christophe Casazza reçoit Nathalie Narvazes, le domaine Tizh et Alex (organisateur du salon)
- 15 h : Les rendez-vous de la bouteille : Domaine Autre chose et Domaine des terres vivantes au micro de Yann
- 16 h : tombola top 5 et clôture du festival en fanfare
Tous les podcasts :
le Bistrot des copains
Domaine Autre chose et Terres vivantes
Domaine Tizh, La vie en natte et Alex du salon
Domaine de la Paonnerie et vigneron du Trieve
Abi jette l'espong et Thomas Vieille
Le goût des autres
Le banquet des idées et les RDV de la bouteille du dimanche