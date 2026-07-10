Le salon Vin nature et illustration 2026 au Faou... et sur les ondes de Transistoc'h

Publié le 10/07/2026

La quatrième édition du salon Vin nature et illustration a chaudement animé Le Faou les 13 et 14 juin 2026 ; et la radio a largement contribué à la fête en recevant des artistes du vin sans pesticides et du crayon. Au programme : des éditions spéciales de Pat blabla, le Bistrot des copains, mais aussi des extra-muros inédits Le goût des autres, Les rendez-vous de la bouteille, Les rendez-vous du crayon, Le banquet des idées, sans oublier des émissions conférences ou des concerts retransmis en live. On s'est régalé ! la page Facebook du salon Vin nature et illustration Sur nos ondes, un programme spécial en direct Le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h... 14 h : Patblabla en ouverture du salon à 14h avec trois illustrateurices

15 h Extramuros : illustration, comment en vivre ?

16 h : Le goût des autres Christophe Casazza invite Xavier Pensec

17 h Émission conférence avec Achille Berthou

18h : les rendez-vous de la bouteille avec deux fermes viticoles La Paonnerie et Vins d'altitudes au micro de Yann

19h : émission concert de Romain Marsault ...et de 12h à 17h le dimanche 14 juin 2026 12 h : le Bistrot des copains de Sancho et trois fermes viticoles

13 h : les rendez-vous du crayon, avec un ou une artiste de l'illustration par Greg Guérin

14 h : Le banquet des idées : le vin nature est-il devenu snob ? Christophe Casazza reçoit Nathalie Narvazes, le domaine Tizh et Alex (organisateur du salon)

15 h : Les rendez-vous de la bouteille : Domaine Autre chose et Domaine des terres vivantes au micro de Yann

16 h : tombola top 5 et clôture du festival en fanfare

Tous les podcasts :

le Bistrot des copains Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Domaine Autre chose et Terres vivantes Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Domaine Tizh, La vie en natte et Alex du salon Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Domaine de la Paonnerie et vigneron du Trieve Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Abi jette l'espong et Thomas Vieille Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Le goût des autres Ecouter le podcast Télécharger le podcast