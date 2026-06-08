Le salon Vin nature et illustration revient au Faou les 13 et 14 juin 2026, avec des artistes du crayon et du vin sans pesticide aucun, et de la radio jusqu'à plus soif ! Transistoc'h y implante son studio pour plusieurs heures de programme en direct : interviews de vigneronnes et vignerons et dessinatrices et dessinateurs, débats, musiques, etc.

la page Facebook du salon Vin nature et illustration

Affiche @ Yann Le Bras

Si vous ne savez pas ce qu'est le vin nature, cette rencontre qui a lieu tous les deux ans dans la rue du général de Gaulle au Faou est parfaite pour découvrir (avec modération) ce produit de la vigne qui se passe de tout pesticide et de sulfites. On laisse faire la nature et ça donne des breuvages vivants !

Du côté des illustrations, le salon fait la part belle à la bande dessinée et au livre jeunesse, mais pas seulement.

La rue du Général de Gaulle est piétonne pendant les deux jours - 13 et 14 juin 2026 - pour permettre au public de déambuler entre les stands de production de vin ou de dessin, sans oublier les animations, notamment à la librairie Les Holobiontes, coorganisatrice du salon. Transistoc'h installe son studio sur une scène cette année et ouvre ses micros pour plusieurs heures de programmes : interviews, reportages, musique...

Affiche @ Yann Le Bras

Les 24 vigneron·ne·s :

Domaine Martin Jund – Alsace

Domaine des Terres Vivantes – Beaujolais

Domaine Renard – Beaujolais

Champagne Petit Clergeot – Champagne

Domaine J’y crois – Charente

Fontaine des Grives – Dordogne

Domaine Les Obrières - Languedoc Roussillon

La Cave Apicole - Languedoc Roussillon

Domaine de La robe pourpre - Languedoc Roussillon

Tizh – Morbihan

Bervin – Morbihan

La ferme de Port Coustic – Morbihan

Pinot Bar - Morbihan

Maxime Poulat & Jérémy Dubost – Isère

Domaine Perrault Jadaud - Vallée de la Loire, Indre-et-Loire

Clos du Tue Bœuf - Vallée de la Loire, Indre-et-Loire

Domaine La Paonnerie - Vallée de la Loire, Loire-Atlantique

Pauline Lair - Vallée de la Loire, Maine-et-Loire

Domaine Autre chose - Vallée de la Loire, Maine-et-Loire

L'Austral - Vallée de la Loire, Maine-et-Loire

Domaine Le petit jour - Vallée du Rhône, Aveyron

Badea - Vallée du Rhône, Drôme

Domaine Les pierres sauvages - Vallée du Rhône, Vaucluse

Les 8 Sarments - Languedoc Roussillon, Hérault

Illustrateurices

Jeanne Verlhac - Autrice, illustratrice - Morlaix

Oudin Ojjo - Typographe, sérigraphe, illustrateur - Lot

Mathis - Auteur, illustrateur jeunesse - Nantes

Nina Lechartier - Illustratrice de BD - Nantes

Yann Marchand - Philosophe et auteur - Brest

Yann Le Bras - Illustrateur, livre jeunesse - La rade de Brest

Anne Zeum - Illustratrice et BD - Brest

L’Œil Oblique - Sérigraphe, illustrateur, tatoueur - Sologne

Emmanuelle Bastien – Livre objet - Brest

Orélien Venchiarutti - Sérigraphe, plasticien - Aveyron

Julia Wauters - Illustratrice, sérigraphe - Nantes

Thomas Vieille - illustrateur, BD - Nantes

Anne-Sophie Dumeige - Autrice, jeunesse - Nantes

JLoup - Paysan Sketcher – Corrèze

NEW !!! Delphine Perret - Autrice, illustratrice - Nantes

Collectif OASIS 4000 (BD, livre jeunesse, illustration, fanzine… Nantes) avec : Aurore Petit, Glen Chapron, Leslie Plé, Sébastien Vassant, Vincent Sorel, Benjamin Adam et Mathieu Demore

D'autres invités

Jérôme Mulot - Atelier BD Oasis 4000 - Nantes

Super Loto Éditions – Maison d’édition, BD, illustrations - Lot

Sur nos ondes, un programme spécial en direct

Le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h...

14 h : Patblabla en ouverture du salon à 14h avec trois illustrateurices

15 h Extramuros : illustration, comment en vivre ?

16 h : Le goût des autres Christophe Casazza invite Xavier Pensec

17 h Emission conférence avec Achille Berthou

18h : les rendez-vous de la bouteille avec deux fermes viticoles La Paonnerie et Vins d'altitudes au micro de Yann

19h : émission concert de Romain Marsault

...et de 12h à 17h le dimanche 14 juin 2026