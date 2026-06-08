Le retour du salon Vin nature et illustration au Faou les 13 et 14 juin 2026Publié le 08/06/2026
Le salon Vin nature et illustration revient au Faou les 13 et 14 juin 2026, avec des artistes du crayon et du vin sans pesticide aucun, et de la radio jusqu'à plus soif ! Transistoc'h y implante son studio pour plusieurs heures de programme en direct : interviews de vigneronnes et vignerons et dessinatrices et dessinateurs, débats, musiques, etc.
la page Facebook du salon Vin nature et illustration
Affiche @ Yann Le Bras
Si vous ne savez pas ce qu'est le vin nature, cette rencontre qui a lieu tous les deux ans dans la rue du général de Gaulle au Faou est parfaite pour découvrir (avec modération) ce produit de la vigne qui se passe de tout pesticide et de sulfites. On laisse faire la nature et ça donne des breuvages vivants !
Du côté des illustrations, le salon fait la part belle à la bande dessinée et au livre jeunesse, mais pas seulement.
La rue du Général de Gaulle est piétonne pendant les deux jours - 13 et 14 juin 2026 - pour permettre au public de déambuler entre les stands de production de vin ou de dessin, sans oublier les animations, notamment à la librairie Les Holobiontes, coorganisatrice du salon. Transistoc'h installe son studio sur une scène cette année et ouvre ses micros pour plusieurs heures de programmes : interviews, reportages, musique...
Affiche @ Yann Le Bras
Les 24 vigneron·ne·s :
- Domaine Martin Jund – Alsace
- Domaine des Terres Vivantes – Beaujolais
- Domaine Renard – Beaujolais
- Champagne Petit Clergeot – Champagne
- Domaine J’y crois – Charente
- Fontaine des Grives – Dordogne
- Domaine Les Obrières - Languedoc Roussillon
- La Cave Apicole - Languedoc Roussillon
- Domaine de La robe pourpre - Languedoc Roussillon
- Tizh – Morbihan
- Bervin – Morbihan
- La ferme de Port Coustic – Morbihan
- Pinot Bar - Morbihan
- Maxime Poulat & Jérémy Dubost – Isère
- Domaine Perrault Jadaud - Vallée de la Loire, Indre-et-Loire
- Clos du Tue Bœuf - Vallée de la Loire, Indre-et-Loire
- Domaine La Paonnerie - Vallée de la Loire, Loire-Atlantique
- Pauline Lair - Vallée de la Loire, Maine-et-Loire
- Domaine Autre chose - Vallée de la Loire, Maine-et-Loire
- L'Austral - Vallée de la Loire, Maine-et-Loire
- Domaine Le petit jour - Vallée du Rhône, Aveyron
- Badea - Vallée du Rhône, Drôme
- Domaine Les pierres sauvages - Vallée du Rhône, Vaucluse
- Les 8 Sarments - Languedoc Roussillon, Hérault
Illustrateurices
- Jeanne Verlhac - Autrice, illustratrice - Morlaix
- Oudin Ojjo - Typographe, sérigraphe, illustrateur - Lot
- Mathis - Auteur, illustrateur jeunesse - Nantes
- Nina Lechartier - Illustratrice de BD - Nantes
- Yann Marchand - Philosophe et auteur - Brest
- Yann Le Bras - Illustrateur, livre jeunesse - La rade de Brest
- Anne Zeum - Illustratrice et BD - Brest
- L’Œil Oblique - Sérigraphe, illustrateur, tatoueur - Sologne
- Emmanuelle Bastien – Livre objet - Brest
- Orélien Venchiarutti - Sérigraphe, plasticien - Aveyron
- Julia Wauters - Illustratrice, sérigraphe - Nantes
- Thomas Vieille - illustrateur, BD - Nantes
- Anne-Sophie Dumeige - Autrice, jeunesse - Nantes
- JLoup - Paysan Sketcher – Corrèze
- NEW !!! Delphine Perret - Autrice, illustratrice - Nantes
- Collectif OASIS 4000 (BD, livre jeunesse, illustration, fanzine… Nantes) avec : Aurore Petit, Glen Chapron, Leslie Plé, Sébastien Vassant, Vincent Sorel, Benjamin Adam et Mathieu Demore
D'autres invités
- Jérôme Mulot - Atelier BD Oasis 4000 - Nantes
- Super Loto Éditions – Maison d’édition, BD, illustrations - Lot
Sur nos ondes, un programme spécial en direct
Le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h...
- 14 h : Patblabla en ouverture du salon à 14h avec trois illustrateurices
- 15 h Extramuros : illustration, comment en vivre ?
- 16 h : Le goût des autres Christophe Casazza invite Xavier Pensec
- 17 h Emission conférence avec Achille Berthou
- 18h : les rendez-vous de la bouteille avec deux fermes viticoles La Paonnerie et Vins d'altitudes au micro de Yann
- 19h : émission concert de Romain Marsault
...et de 12h à 17h le dimanche 14 juin 2026
- 12 h : le Bistrot des copains de Sancho et trois fermes viticoles
- 13 h : les rendez-vous du crayon, avec un ou une artiste de l'illustration par Greg Guérin
- 14 h : Le banquet des idées : le vin nature est-il devenu snob ? Christophe Casazza reçoit Nathalie Narvazes, le domaine Tizh et Alex (organisateur du salon)
- 15 h : Les rendez-vous de la bouteille : Domaine Autre chose et Domaine des terres vivantes au micro de Yann
- 16 h : tombola top 5 et clôture du festival en fanfare