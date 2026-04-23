L'association L'assassin habite dans le 29 avait organisé son tout premier salon du livre policier à Locronan en 2018. C'est donc tout naturellement qu'elle replante ses plumes dans la Petite cité de caractère (et de mystère) les 2 et 3 mai 2026 à la salle Ti Lokorn.

La page Facebook de l'Assassin habite dans le 29

Samedi 2 et dimanche 3 mai 2026, le collectif d’auteurices de livres policiers en tout genre et en Finistère, L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), organise la huitième édition du Salon du Livre Policier de Locronan, Salle Ti Lokorn.

Avec : Jean-Michel Arnaud (Éditions Alain Bargain) [SD], Jean Autret (Éditions Alain Bargain) [SD], Hervé Cozic (Éditions Tendon d’Achille) [D], Hélène Du Gouezou (Éditions Ouest France, Skol Vreizh) [S], Nelly Jauneau Poirier (Les Nouveaux Auteurs) [D], Yannick Gloaguen (BLH Éditions) [SD], Kristian Gonidec (Le Lys Bleu) [SD], Jean-Louis Kerguillec (Éditions Alain Bargain) [D], Youenn Kergoat (Éditions La Boîte à Nouilles) [SD], Fred Larsen (Éditions Complicités) [D], Françoise Le Mer (Éditions du Palémon) [SD], Bruno L’Her (BLH Éditions) [SD], Renaud Marhic (Éditions P’tit Louis) [SD], Pierre Martin (Geste Éditions) [SD], Fleur Meuron (auto-édition) [SD], Patrick Moor (Éditions d’Ys) [SD], Marie Murski (Éditions In8) [SD], Pierre-Yves Nédélec [SD], Alex Nicol (Édition du 38) [SD], Georgie Ozvan (Wlad Éditions) [SD], Dominique Riquier (Éditions des Montagnes Noires) [SD], Claude Youenn Roussel (Éditions des Montagnes Noires) [SD], Jean-Claude Samoyeau (Éditions du Panthéon) [SD], Frédéric Sarboni Sanchez (NomBre7 Éditions) [SD]…

[SD] : présent le samedi et le dimanche

[S] : présent le samedi

[D] : présent le dimanche

Salon du Livre Policier de Locronan, Salle Ti Lokorn, les 2 et 3 mai 2026 de 10 heures à 18 heures, entrée gratuite…