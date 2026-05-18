On s'en va dehors, dans la cour de Run ar Puñs à Châteaulin où du 20 mai au 31 juillet 2026, c'est Run ar guinche, surtout les mercredis, après le marché bio. Au programme : concerts mais aussi cirque, improvisation et autres moments de spectacles à suivre en famille.

Le site internet de Run ar Puñs

Tout avait commencé en 2023, quand l'équipe de Run ar Puñs s'était dit que l'été, c'était mieux d'aller prendre l'air, surtout pendant les travaux de la longère. Ainsi est né Run ar guinche, une fin de saison festive et fortement accrochée au marché bio du hameau qui a lieu chaque mercredi de 16h30 à 19h. Du 20 mai à fin juillet 2026, un "Mercredi ça guinche" suivra dans la foulée.

L'idée est bien de proposer un spectacle pour toute la famille ; dans la cour du hameau si le temps le permet, mais ça peut être sous le toit du futur éco-restaurant ou dans la longère si besoin.

Marie-Jeanne Flohic et son équipe de programmation ont mijoté une saison diversifiée comme l'an dernier. Dès l'ouverture, le 20 mai 2026, c'est une proposition hybride entre musique, bidouillage et humour avec Jean-Yves Bardoul le prof de musique buissonnière qui réalise des instruments avec des végétaux ou parfois des emballages... Le mercredi suivant, ce sera d'ailleurs un concert d'instruments de récupération avec Bass tong. Mais il y aura aussi du clown, de l'improvisation, un spectacle musical et conté pour les tout-petits et des concerts (le nouveau projet d'El Maout notamment) y compris dansants. Les producteurices du marché proposeront de quoi calmer les estomacs avant le diner. L'installation et la décoration ainsi que le bar sont assurés par les bénévoles ; sans oublier la billetterie car cette année, l'entrée des Mercredis ça guinche est payante : 5 € (gratuit pour les moins de 18 ans).

Run ar guinche permet aussi de lancer des partenariats comme avec Jazz Kreizh Breizh associé à la soirée du 22 juillet 2026 avec Iko iko, ou de cultiver les partenariats déjà existants comme avec le centre social Polysonnance qui a missionné un groupe de jeunes pour organiser totalement le concert de Noshtin (Fais ta scène) le 3 juin 2026.

En plus des mercredis, d'autres rendez-vous ont lieu le samedi et là encore, on teste de nouvelles expériences : un troc et puces le 31 mai 2026, une soirée dub avec Coat 9, une soirée fourche (concert-enquête avec musique, témoignages audio et vidéo sur l'agroalimentaire en Bretagne), une foire aux disques et BD et festival du vin breton !