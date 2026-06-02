Ce jeudi 4 juin 2026 à 14h, la ville de Châteaulin et la fondation Ildys proposent une révision du Code de la route ouverte à tout le monde, pour une mise au point sur les dernières évolutions de la réglementation et comprendre aussi les liens entre santé et aptitude à la conduite.

Au travers du dispositif Vas-Y, la fondation Ildys propose régulièrement ces sessions de révision du Code de la route pour permettre aux personnes de prendre conscience des évolutions réglementaires, mais aussi s'interroger sur leurs capacités de conduite.

Ce jeudi 4 juin 2026 à 14h, la séance a lieu à la salle des fêtes de Châteaulin.

Le Code de la route évoluant continuellement, il n’est pas toujours facile pour les usagers de suivre l’ensemble des changements, qu’il s’agisse des nouveaux panneaux de signalisation, des règles de priorité, de la circulation en giratoire, en chaucidou ou encore des évolutions réglementaires.

Animée par un moniteur de conduite et un ergothérapeute, cette rencontre adopte un format interactif. Les participants répondront à une série de questions inspirées de l’examen du code de la route, et ils bénéficieront d'une correction commentée et d’explications adaptées.

En plus du point sur la réglementation, les intervenants leur expliqueront les liens entre santé et conduite (la vision, la prise de médicaments ou les pathologies qui ont un impact sur l'aptitude à conduire).

La séance se terminera par un temps convivial autour d’une collation.

Elle est gratuite, ouverte à tous les habitants de la commune et ne nécessite pas d’inscription préalable. Il est recommandé de se munir de lunettes et d’un stylo.