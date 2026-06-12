On débarque à la recyclerie Ribine au Trehou pour une visite et une découverte de l'endroit et de ses membres ! Voilà dix ans que cette association conjugue récupération et valorisation des objets d'occasion vendus à petits prix, activités de loisirs créatifs, rendez-vous festifs, etc. C'est d'ailleurs un Espace de vie sociale soutenu par la Caisse d'allocations familiales.

Le site internet de la recyclerie Ribine

On part à la découverte de cet endroit qui anime la petite commune du Tréhou, en lien avec d'autres structures.

Patrick faisait partie des tout premiers bénévoles et il a contribué à la naissance de la recyclerie qui était d'abord rattachée au magasin de producteurs de Goasven à Logonna-Daoulas. En prenant de l'ampleur, la recyclerie a fini par déménager jusqu'au hangar qu'elle occupe actuellement.

L'association s'est suffisamment développée pour compter des salariées que nous suivons aussi :

Lisa, et Sabine qui nous explique ce qu'est un EVS, Espace de vie sociale, sorte de petit centre social financé par la Caf pour proposer des activités et des rencontres à la population locale.

La recyclerie peut compter sur des partenaires comme Virginie, coiffeuse de métier, elle vient tous les premiers mercredi du mois et propose ses services à prix libre.

Et puis, il y a les indispensables bénévoles de tous âges s'engagent dans la vie de l'association, que ce soit un hobby, une passion ou une vocation.

Micheline et Nadine sont administratrices, c'est-à-dire qu'elles sont des bénévoles très impliquées dans l'association, notamment son fonctionnement et sa gestion, d'autant plus que la recyclerie emploie des salariées.

On rencontre enfin des clients réguliers comme Jean-Claude et sa femme qui se décrivent comme "consommateurs de Ribine", ravis de chiner ce dont ils ont besoin pour des prix très abordableset de participer à la seconde vie des objets qui ne deviennent pas des déchets. Jean-Claude en fait également profiter sa famille et fait découvrir l'endroit à ses proches !

Le 27 juin 2026, la recyclerie Ribine fête ses dix ans !

Le programme de la journée festive :

- ​ 𝗙𝗮𝗻𝗳𝗮𝗿𝗲 : l'après-midi, Fanfarnaüm sera sur place pour 3 interventions surprises

- ​ 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝗰𝗹𝗲 : de 18h à 19 h 15, spectacle-cabaret drag de La Famille Fantoche / conseillé à partir de 12 ans / prix libre au chapeau

- 𝗘𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 "𝗹𝗲𝘀 𝟭𝟬 𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗶𝗯𝗶𝗻𝗲" : une rétrospective fait maison pour vous partager nos meilleurs souvenirs... et récolter les vôtres

- ​ 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀 : "Raconte nous ton aventure de bénévole à Ribine"

- ​ 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 avec Fréquence Mutine : à 18h, une émission (presque !) en direct pour raconter l’histoire de Ribine, partager ce qui nous anime et ce qui continue de nous faire vibrer aujourd’hui

- 𝗖𝗵𝗮𝗻𝘀𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 : vers 11h et 16h, la traditionnelle chanson aux paroles made in Ribine

- ​ 𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗿𝗲́𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁-𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁 : de 14 h 15 à 16 h15, transformation de livres avec Marie / sur inscription, gratuit, à partir de 7 ans, adhésion à prix libre nécessaire

- ​ ​ 𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝘃𝗲́𝗹𝗼 : à partir de 12h, réparation de vélo en extérieur

- 𝗝𝗲𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗮𝗶𝗿 : à partir de 12h, on sort les palets, mölky et mikado géant / gratuit

- ​ 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à partir de 12h, cochon grillé et plat végé fait maison / 7€ la part adulte

- ​ ​ 𝗖𝗿𝗲̂𝗽𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗿𝗲́𝗲𝘀 : à partir de 11h

- 𝗕𝘂𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲 : à partir de 11h et jusqu'à 20h30, jus de pommes de l'association Ramène Ta Pomme, bière de la brasserie de Trévarn, limonade sureau faite maison

- 𝗕𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗶𝗲 : de 10h à 18h

Horaire : 12h-21h (attention, pas de dépôt ce jour-là et la boutique ferme à 18h)

Adresse : 1 zone de Runveguen 29450 Le Tréhou

Contact : asso.ribine@gmail.com 07 67 48 96 93