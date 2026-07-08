Transiscopie la dixième

Publié le 10/07/2026
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Une dixième émission, un peu différente, une carte blanche à chaque intervenant.e. 

Lucie revient sur le jumelage Kemper-Balata, Martine donne la parole à des cyclistes courageux et militantes, Lae nous fait revivre la Queer Aman de ce début juillet avec une petite pastille littéraire de Mathilde, Yuri active son plan musical anti-canicule, Frédéric prend conseil auprès de son pigeon, Didier nous propose des interludes et en fin d’émission un quizz très attendu de Pascale sur la diversité du monde animal. Lise conclut cette émission que l’on espère riche et rafraichissante.

Visuel : Yuri Cardinal 

Invité.es de Martine : Auréline Kauai de la Cop bike ride, Samuel Geny de l'Alter Tour

Titres écoutés :

  • Tanya Tagaq, ‘Fuck War’, album : Saputjiji, label : Six Shooter Records, 2026
  • Björk, ‘Ancestors’, album : Medúlla, label : One Little Indian, 2004 avec la participation de Tanya Tagaq
  • Les Decapitadas, Cumbia feminista, 2022

Conseils lecture:

  • "Un monde immense, comment les animaux perçoivent le monde" Ed Yong, Editions Les liens qui libèrent, 2022.
  • "Chœur infime", Billy-Ray Belcourt, traduction Mishka Lavigne, Edition Dépaysage, 2025

Interludes:

  • "Mon dentiste"2025 et "La forêt" 2026 , de Didier Thibault

Autres liens ou conseils :

 

 