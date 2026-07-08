Transiscopie la dixièmePublié le 10/07/2026
Une dixième émission, un peu différente, une carte blanche à chaque intervenant.e.
Lucie revient sur le jumelage Kemper-Balata, Martine donne la parole à des cyclistes courageux et militantes, Lae nous fait revivre la Queer Aman de ce début juillet avec une petite pastille littéraire de Mathilde, Yuri active son plan musical anti-canicule, Frédéric prend conseil auprès de son pigeon, Didier nous propose des interludes et en fin d’émission un quizz très attendu de Pascale sur la diversité du monde animal. Lise conclut cette émission que l’on espère riche et rafraichissante.
Visuel : Yuri Cardinal
Invité.es de Martine : Auréline Kauai de la Cop bike ride, Samuel Geny de l'Alter Tour
Titres écoutés :
- Tanya Tagaq, ‘Fuck War’, album : Saputjiji, label : Six Shooter Records, 2026
- Björk, ‘Ancestors’, album : Medúlla, label : One Little Indian, 2004 avec la participation de Tanya Tagaq
- Les Decapitadas, Cumbia feminista, 2022
Conseils lecture:
- "Un monde immense, comment les animaux perçoivent le monde" Ed Yong, Editions Les liens qui libèrent, 2022.
- "Chœur infime", Billy-Ray Belcourt, traduction Mishka Lavigne, Edition Dépaysage, 2025
Interludes:
- "Mon dentiste"2025 et "La forêt" 2026 , de Didier Thibault
Autres liens ou conseils :
- Cop31 Bike Ride, Présentation de Cop31 Bike Ride, Pour participer, Détails des étapes
- L'Alter Tour
- Cumbia feminista, Las Decapitadas
Kemper-Balata comité de jumelage, programme de "La Palestine en Bretagne" du 11 au 21 juin 2026