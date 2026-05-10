Quand « la belle endormie » s’éveille…

Que se passe-t-il à Quimper au petit jour ? Comment est-ce qu’on s’y porte ? Qu’est-ce qu’on se dit ? Qu’est-ce qu’on entend ?

J’ai promené mon micro de cinq à sept (heures du matin) auprès de Norbert dans sa boucherie, de Tristan, Isabelle, Corinne et Paco sur le marché avant de terminer avec Yuna et Kathleen à la boulangerie.

Des petites tranches de vie où chacune et chacun oublie la sonnerie scélérate du réveil pour raconter ses plaisirs du petit matin : commencer la journée tranquillement, entendre le chant des oiseaux, rigoler avec ceux et celles qui se sont aussi levés très tôt.

Une manière de faire entendre les sons qu’on n’entend pas quand on est encore sous la couette.

Une émission à déguster à toute heure, avec café et croissants…