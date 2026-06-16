J'attendais cinq femmes pour participer à une émission radio intitulée "Vieillir un jour ou l'autre", l'idée était de partager, discuter, s'écouter autour des représentations des unes et des autres sur la vieillesse, de mener une réflexion partagée sur le concept d'agisme. Le sujet a été très porteur puisque nous étions finalement dix autour des micros, dans le petit studio de Quimper.

Ces femmes font parties d'un groupe qui s'appelle Phosphore, elles se rassemblent une fois par mois pour partager un temps de pratique artistique. cela peut prendre différentes formes : du théâtre, de la lecture à voix haute, du doublage, de la radio, de la danse à venir...

Elles nous parlent de leur "vieille de référence", de BD, de film, de tatouages. Elles nous livrent leurs peurs, celle de perdre la tête ou d'être en incapacité physique, ou encore celle de perdre la joie de vivre. Elles nous parlent aussi d'invisibilisation.

Elles réfléchissent et œuvrent pour pouvoir continuer à vibrer quand elles seront vieilles, à rester contemporaines au monde.

Nous avons pris appui sur Simone de Beauvoir, La vieillesse; Marie Charrel, Qui a peur des vieilles?

Musique

Robi, être là/ Tout ce temps

Catherine Ribeiro, Vies monotones

Vincent Peirani, Improvisation

Photo

Alexia Guignard